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06.05.2020 18:38
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В Петербурге 190 медиков попали в Боткина. Четверо на ИВЛ

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о числе заболевших медиков в Северной столице.

«190 медработников получают помощь в Боткинской больнице. Восемь из них — в тяжелом состоянии. Четверо находятся на искусственной вентиляции легких», — рассказал он 6 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

И добавил, что есть и положительная динамика — уже выходят с больничных те медработники, которые заболели в марте и апреле. Их очень ждут в медучреждениях.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что всего в России на ИВЛ на сегодняшний момент находятся 1133 пациента, включая четырёх детей.

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Комментарии (8)

Shunya
190! За один день! Четверо на ИВЛ! Из какой больницы? Не соблюдены все меры защиты? Главврача к ответу! 190 это катострафически много за один день. Или в Санкт-Петербурге резко закончились перчатки, маски, костюмы? Что вдруг произошло? Здоровья всем!
Зайченок
У меня вот взяли анализ в местной поликлинике ( N 102 ) 27.04.20 анализ 06.05.20 ещё не готов ( врачи из поликлиники выдали бумажку, в которой написано, что результат анализа будет сообщен по телефону в течении 1-2 дня) уже не вы держала, пришлось обратиться через знакомых к человеку, который смог уточнить на Оборонной ( все результаты там известны) что с моим анализом , результат - анализ ещё в работе. Вот так вот товарищи, болеешь , сидишь на изоляции, а в Питере анализ на 11 день ещё не готов. Привет , 102 поликлинике Приморского района, на мои вопросы о готовности анализа, говорят - если никто не позвонил, значит отрицательный. Не выдавайте на дому в таком случае бумажки, где дезинформируете обычных граждан, что результат анализа будет сообщен через 1-2 дня после забора.
Пешкодрап
В каждой новости пустые койки и слова о тысячах зараженных,где реальные больные?В Москве по 5000 прирост в сутки,в Питере 200-300 (без QR кодов и др.проверок).
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