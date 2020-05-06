В Петербурге 190 медиков попали в Боткина. Четверо на ИВЛ

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о числе заболевших медиков в Северной столице.



«190 медработников получают помощь в Боткинской больнице. Восемь из них — в тяжелом состоянии. Четверо находятся на искусственной вентиляции легких», — рассказал он 6 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

И добавил, что есть и положительная динамика — уже выходят с больничных те медработники, которые заболели в марте и апреле. Их очень ждут в медучреждениях.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что всего в России на ИВЛ на сегодняшний момент находятся 1133 пациента, включая четырёх детей.