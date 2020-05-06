В России более 1100 пациентов с COVID-19 находятся на ИВЛ. Мужчины болеют тяжелее женщин

В стационарах России на 6 мая проходят лечение около 80 тысяч человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на него. 1133 — на аппаратах искусственной вентиляции легких, включая четырёх детей.



О цифрах 6 мая отчитался глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе совещания президента России с членами правительства. Он также отметил, что мужчины, по данным на сегодняшний день, болеют тяжелее женщин.

По словам министра, к помощи пациентам привлечены более 110 тысяч врачей, 236 тысяч фельдшеров, медсестер и медбратьев, 46 тысяч представителей младшего персонала, 31 тысяча водителей скорой помощи. Кроме того, министр назвал 41 тысячу студентов, ординаторов и аспирантов — в «красную зону» их отправят только с их согласия.