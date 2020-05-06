ЕГЭ могут перенести ещё на месяц-полтора. Вместе с аттестацией сместится начало учебного года в вузах

Единый государственный экзамен могут перенести на более позднее время из-за COVID-19. Не исключено, что школьники начнут заполнять специальные бланки лишь в июле, а то и в августе.



Как сообщает 6 мая «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве РФ, перенос будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Собеседник агентства отметил, что, если даты сдачи ЕГЭ сдвинутся на середину лета, то начало учебного года в вузах также может сместиться на 1 октября.



Накануне министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что госэкзамен для девятиклассников, ранее ужатый до двух обязательных предметов, может быть отменён. Кроме того, он сообщил, что ЕГЭ для выпускников планируется проводить с 8 июня, но не исключил переноса этой даты.

