В России могут целиком отменить основной госэкзамен для девятиклассников в 2020 году

Министерство просвещения не исключает, что в России в 2020 году может быть полностью отменена итоговая аттестация для девятиклассников. Ранее ее ужали до двух экзаменов.

«В отношении девятых классов принято решение пока, что итоговая аттестация состоится по двум предметам — русскому языку и математике, — заявил 5 мая глава министерства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24». — Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам».