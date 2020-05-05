В России могут целиком отменить основной госэкзамен для девятиклассников в 2020 году
Министерство просвещения не исключает, что в России в 2020 году может быть полностью отменена итоговая аттестация для девятиклассников. Ранее ее ужали до двух экзаменов.
«В отношении девятых классов принято решение пока, что итоговая аттестация состоится по двум предметам — русскому языку и математике, — заявил 5 мая глава министерства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24». — Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам».
Ранее стало известно, что для девятиклассников в ОГЭ не будут включены предметы по выбору – только математика и русский язык.Предполагалось, что в Петербурге они будут проходить аттестацию с 9 июня по 31 июля, экзамены должны сдать почти 46 тысяч девятиклассников. О том, когда закончится учебный год, как проходит дистанционное обучение, а также о работе учителей и открытии детсадов — читайте в большом интервью вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной.