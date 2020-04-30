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30.04.2020 19:06
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В Смольном рассказали, когда в петербургские школьники будут сдавать экзамены

Председатель комитета по образованию Жанна Воробьева сообщила, что в Петербурге уже определены предварительные сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ.

«Для 11-х классов планируется, что итоговая аттестация пройдет в период с 8 по 29 июня, это основной период. И резервные дни — с 1 июля по 11 июля. Для выпускников девятых классов период достаточно большой, с 8 июня по 31 июля. Но это предварительные сроки и предварительное время. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации», — заявила она 30 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

И добавила, что промежуточную аттестацию, которая позволяет приступить к итоговой аттестации, школьники Петербурга 9-х и 11-х классов пройдут до 22 мая. А заключительный этап подготовки к экзаменам начнется с 25 мая и продлится до 5 июня.

Напомним, что учебный год в школах Петербурга из-за коронавируса закончится в дистанционном формате 22 мая.

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