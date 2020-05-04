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04.05.2020 20:25
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Министр обороны США заявил об угрозе России и Китая, несмотря на пандемию

США считают, что сталкиваются с угрозой со стороны России и Китая даже во время пандемии коронавируса. Об этом 4 мая заявил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер во время онлайн-мероприятия Брукингского института в Вашингтоне.

«Мы видели, что деятельность Китая в Южно-Китайском море усиливается, Россия продолжает разведку нашего воздушного пространства у берегов Аляски на северной границе. Мы видим, что группировки боевиков действуют в Ираке, террористы действуют от Африки до Ближнего Востока и Афганистана», — цитирует Эспера РИА Новости.

Отвечая на вопросы, министр сказал, что не видит роста российских провокаций и «россияне заняты в Ливии, Сирии и других местах». По его мнению, более агрессивно действуют китайцы. Эсперу кажется, что поведение России и Китая «в некоторых случаях более настойчиво», но в иных случаях страны «несколько отступают».

«Поскольку на них тоже влияет COVID-19. Об этом не сообщается, и они об этом не сообщают, но мы знаем, что они этим обеспокоены. Мы очень осторожны и внимательно следим за тем, что там происходит», — добавил министр обороны США.

Утром 4 мая четыре судна корабельной ударной группы ОВМС НАТО зашли в Баренцево море. За их действиями следит Северный флот ВМФ России. До этого силы Черноморского флота взяли на сопровождение эсминец ВМС США, который вошел в акваторию Черного моря.

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Комментарии (4)

Dimitry Antonov
Какая ожидаемая, предсказуемая новость!
Каждый большой военный, в любой стране, предчувствуя задницу в состоянии экономики, опасаясь снижение военных расходов и собственных доходов, тут же начинает раскручивать внешнюю военную угрозу!
Военные всех стран - объединяйтесь! Пугайте мирных обывателей других стран!
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krasnonosov
Угрозу радиоактивным пеплом и сейчас, и в будущем забывать просто безответственно.
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