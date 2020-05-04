В детской городской больнице Святой Ольги, которую перепрофилировали под коронавирусных больных, лечатся пять таких пациентов. Ещё столько же ждут в ближайшее время.

Как сообщает администрация губернатора Петербурга 4 мая, клиника принимает детей с контактом по COVID-19 в возрасте до 18 лет, подготовлена 251 инфекционная койка. Пока среди таких пациентов только новорождённые: лечение проходят пятеро, ещё пятеро ждут госпитализации.

Также среди пациентов 45 детей с ОРВИ и ещё восемь с пневмониями. Больных с подтверждённым диагнозом COVID-19 нет.