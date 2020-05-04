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04.05.2020 19:14
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Больница Святой Ольги приняла пятерых новорождённых, контактировавших с ковидными больными

В детской городской больнице Святой Ольги, которую перепрофилировали под коронавирусных больных, лечатся пять таких пациентов. Ещё столько же ждут в ближайшее время.

Как сообщает администрация губернатора Петербурга 4 мая, клиника принимает детей с контактом по COVID-19 в возрасте до 18 лет, подготовлена 251 инфекционная койка. Пока среди таких пациентов только новорождённые: лечение проходят пятеро, ещё пятеро ждут госпитализации.

Также среди пациентов 45 детей с ОРВИ и ещё восемь с пневмониями. Больных с подтверждённым диагнозом COVID-19 нет.

В понедельник медучреждение посетил Александр Беглов. «Губернатор поблагодарил коллектив больницы за быстрое и своевременное перепрофилирование ее работы. Он подчеркнул, что предприняты все меры, чтобы уберечь новорожденных от заражения коронавирусной инфекцией», — уточнили в пресс-службе.

До этого детей, которые контактировали с заболевшими или заразились сами, принимала только детская больница Филатова. Однако туда госпитализировали только пациентов не старше пяти лет.

28 апреля в Смольном сообщали, что к приёму больных с новой инфекцией подключились также Мариинская больница, городская больница № 15, больница № 38 имени Семашко и родильный дом № 16.

По последним данным, в городе подтверждено 5 346 случаев коронавируса, выздоровели 1 197 человек, ещё 37 скончались.

Фото: Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

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Комментарии (5)

guess
Самый маленький из жертв в США был 6-ти недельный ребенок. И там тоже было непонятно, что именно послужило причиной смерти..
Zadolbali vse
Знакомая родила 26 апреля в 16 роддоме (была типа контактная). Их не отпускали 6 дней домой, сделали 2 теста ребёнку- все отрицательные, хотели делать 3 тест!! Зачем?? Как упорно искали и не нашли. Всю статистику испортила 🙈
O-o!
и какое лечение они проходят? если они просто контактные? да и вроде в мире еще не было зарегистрировано ни одного заболевшего ковидом новорожденного? или собрать их до кучи в больнице, чтоб хоть чем-нибудь, но заразились?
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