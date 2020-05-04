Больница Святой Ольги приняла пятерых новорождённых, контактировавших с ковидными больными
В детской городской больнице Святой Ольги, которую перепрофилировали под коронавирусных больных, лечатся пять таких пациентов. Ещё столько же ждут в ближайшее время.
Как сообщает администрация губернатора Петербурга 4 мая, клиника принимает детей с контактом по COVID-19 в возрасте до 18 лет, подготовлена 251 инфекционная койка. Пока среди таких пациентов только новорождённые: лечение проходят пятеро, ещё пятеро ждут госпитализации.
Также среди пациентов 45 детей с ОРВИ и ещё восемь с пневмониями. Больных с подтверждённым диагнозом COVID-19 нет.
В понедельник медучреждение посетил Александр Беглов. «Губернатор поблагодарил коллектив больницы за быстрое и своевременное перепрофилирование ее работы. Он подчеркнул, что предприняты все меры, чтобы уберечь новорожденных от заражения коронавирусной инфекцией», — уточнили в пресс-службе.
До этого детей, которые контактировали с заболевшими или заразились сами, принимала только детская больница Филатова. Однако туда госпитализировали только пациентов не старше пяти лет.
28 апреля в Смольном сообщали, что к приёму больных с новой инфекцией подключились также Мариинская больница, городская больница
По последним данным, в городе подтверждено 5 346 случаев коронавируса, выздоровели 1 197 человек, ещё 37 скончались.