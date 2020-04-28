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28.04.2020 16:14
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Петербург готов принять почти 5,5 тысяч пациентов с коронавирусом. Подключились еще пять медучреждений

Всего 14 медицинских учреждений в Петербурге на 28 апреля готовы принимать пациентов с коронавирусом или подозрением на него. В городе развернуто 5483 койки.

Как сообщает комитет по здравоохранению Петербурга, с текущей недели к приему зараженных подключились Мариинская больница, городская больница №15, больница №38 имени Н. А. Семашко, родильный дом №16, детская городская больница святой Ольги. Все учреждения, которые в настоящее время принимают таких пациентов, можно посмотреть на карте, составленной «Фонтанкой». Всего их 15, включая обсерватор «Заря», который также начал принимать зараженных пациентов. В скором времени подключатся поликлиническое отделение при 20-й горбольнице и развернутый в «Ленэкспо» стационар, обслуживать его будут медики из Госпиталя ветеранов войн.

В комздраве добавили, что из более чем пяти тысяч коек аппаратами ИВЛ оборудованы 613, к 3709 из них подведен кислород.

«Процесс развертывания коек будет продолжен за счет городских и федеральных учреждений. В случае негативного сценария в Санкт-Петербурге будет развёрнуто не менее 10 тысяч коек», — отметили в Смольном.

Исходя из доклада главы медцентра имени Алмазова Евгения Шляхто, практически все стационары, не включая те, что добавились с 28 апреля, уже полностью загружены, а при существующей динамике заражений в городе может быть больше 20 тысяч больных. Чтобы и далее не перегружать систему здравоохранения и разорвать «порочный круг неоправданной госпитализации», в Алмазова рекомендуют большую часть пациентов перевести на амбулаторное лечение и оставить сидеть по домам.

В городе 3436 зараженных и 27 смертей. Поправились 544 человека.

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Комментарии (3)

lsp1971 Вася Пупкин
Что то я не пойму, если вылечилось 544, то больных должно быть менее трех тысяч. Зачем пять с половиной тысяч кошек. А также говорят что половина больных безсимтонны. Они где и как. Или опять нужно 400 млн. Куда-то списать.
Vahmistroff
"Петербург готов принять почти 5,5 тысяч пациентов с коронавирусом."
Может быть не стоит их принимать в нашем городе, пусть у себя лечатся!
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