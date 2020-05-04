Вратарь СКА Мельничук перешел в «Сан-Хосе»

Вратарь Алексей Мельничук покинул хоккейный клуб СКА. Как написал в понедельник, 4 мая, в своем твиттере агент Дэн Мильштейн, 21-летний игрок перешел в «Сан-Хосе».

В сезоне 2019/20 Мельничук провел 16 матчей в чемпионате КХЛ, одержал 8 побед, сыграл четыре матча на ноль, пропуская в среднем 1,68 шайбы и отражая 93 % бросков.

Таким образом, Мельничук стал третьим игроком СКА, переехавшим в НХЛ нынешней весной.

Также ранее стало известно, что СКА купил у ярославского «Локомотива» 15-летнего нападающего за 400 тысяч рублей.