У всех пятерых истекли контракты с армейской командой, и в следующем сезоне они не будут выступать в Петербурге. Клуб поблагодарил хоккеистов «за игру и весомый вклад, который игроки внесли в развитие и победы команды».

Петербургский хоккейный клуб СКА расстался с пятью игроками. Как сообщили во вторник, 28 апреля, в пресс-службе команды, это защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Ярно Коскиранта, Александр Барабанов и Йори Лехтеря.

Благодарим защитников Артема Зуба и Андрея Зубарева, а также нападающих Ярно Коскиранту, Александра Барабанова и Йори Лехтеря. В следующем сезоне они будут выступать в других командах. Спасибо, Саша, Артем, Андрей, Ярно и Йори! https://t.co/5Fv3CNRhhh pic.twitter.com/JdcIKv2ky4

Александр Барабанов — воспитанник СКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе армейцев, олимпийский чемпион в составе сборной России. За СКА форвард провел 330 матчей и набрал 160 (73+87) очков.

Артем Зуб перешел в СКА из «Амура» по ходу сезона-2016/17. Выиграл Кубок Гагарина, а со сборной — Олимпийские игры в Пхенчхане и две бронзовые медали чемпионатов мира. В 212 матчах в армейской форме на счету Зуба 48 (16+32) очков.



Ярно Коскиранта стал игроком СКА в межсезонье 2015 года, также вместе с клубом выиграл Кубок Гагарина, а со сборной Финляндии стал серебряным призером чемпионата мира-2016. В 311 играх за петербуржцев нападающий отметился 114 (67+47) очками.



Андрей Зубарев пополнил состав СКА летом 2015 года, в сезоне-2016/17 вместе с командой выиграл Кубок Гагарина и чемпионат страны, а еще через год стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. Также Зубарев — чемпион мира 2014 года. За СКА защитник отыграл 215 встреч и набрал 28 (3+25) очков.



Йори Лехтеря — бронзовый призер Олимпиады в Сочи, серебряный призер чемпионата мира 2014 года, провел в составе СКА один сезон, он стал игроком армейцев прошлым летом. В регулярном чемпионате финский форвард провел 51 матч, на его счету 30 (15+15) очков. В плей-офф Лехтеря участия не принимал.

