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01.05.2020 14:45
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Петербуржцы проигнорировали президентское «не допустить срыва». Массово гуляющих заметили у сакуры

Тепло первого майского дня выманило петербуржцев из самоизоляции. Горожане тянутся к красоте.

Массово гуляющих заметили очевидцы днем 1 мая в Саду Дружбы на Литейном проспекте. Любители фотографироваться игнорируют ограждение из сигнальной ленты и идут поближе к цветущим деревьям.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Согласно сервису «Яндекса», индекс самоизоляции на час дня в городе составляет 3,1 балла.

Во время майских праздников Росгвардия и полиция проведут рейды по Петербургу в поисках нарушителей коронавирусных ограничений. Ранее президент Владимир Путин призвал россиян «не допустить срыва» в выходные дни и воздержаться от походов в гости и посиделок в компании.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (36)

260802031
А ВОЗ тем временем уже переобулась в прыжке и хвалит стратегию Швеции! Че деется, граждане?
Старший Плиний
Эти клоуны никак не успокоятся: метро, магазины, почты итд открыты, из Москвы народ валом валит, а они сады и парки закрыли!
ushkuinik
А "Росцирк" то причём ?
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