Петербуржцы проигнорировали президентское «не допустить срыва». Массово гуляющих заметили у сакуры
Тепло первого майского дня выманило петербуржцев из самоизоляции. Горожане тянутся к красоте.
Массово гуляющих заметили очевидцы днем 1 мая в Саду Дружбы на Литейном проспекте. Любители фотографироваться игнорируют ограждение из сигнальной ленты и идут поближе к цветущим деревьям.
Согласно сервису «Яндекса», индекс самоизоляции на час дня в городе составляет 3,1 балла.
Во время майских праздников Росгвардия и полиция проведут рейды по Петербургу в поисках нарушителей коронавирусных ограничений. Ранее президент Владимир Путин призвал россиян «не допустить срыва» в выходные дни и воздержаться от походов в гости и посиделок в компании.