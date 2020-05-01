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01.05.2020 10:19
71
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Росгвардия и полиция готовят рейды по Петербургу в поисках нарушителей коронавирусных ограничений

Во время майских праздников в Петербурге будут проводить рейды по проверке потенциальных мест массового скопления людей. Об этом на заседании Координационного штаба по борьбе с инфекцией заявил губернатор города Александр Беглов.

Выявлением нарушителей коронавирусных ограничений займутся совместные патрули полиции и Росгвардии. Беглов также напомнил, что действие большинства запретов продлено до 12 мая. Противопожарный режим в лесах и лесопарках действует до 31 мая.

Напомним, накануне Смольный опубликовал рекомендации — как лучше вести себя на майских праздниках. В них он, в частности, посоветовал найти открытый парк, если очень хочется потренироваться. Но в городском правительстве так и не уточнили — где именно искать такие парки.

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Комментарии (71)

iphonedimona
С 2017 года количество медиков сократилось на 42%. Медперсонала в стране осталось 268 тысяч. Росгвардейцев - 340 тысяч. Жаль, что коронавирус нельзя разогнать дубинками.
igoruha
те, кто за ужесточение мер, или тролли жирные или склонны к садомазо.
РАА
Какие рейды? Я сама жалобу написала в администрацию через гос услуги и приложила видео и фото ТОЛП , которые везде ходят, катаются на роликах и велосипедах и самокатах, сейчас даже больше чем когда либо (наверное запретный плод сладок). Так мне официально ответили, что в данном микрорайоне нет криминогенной обстановки поэтому патрулирование нецелесообразно. И что удивляет, что ходят пожилые люди со своими скандинавскими палками и не думают, что когда они попадут в больницу на них будут тратить время врачи и тратить деньги на их лечение. Тупость людская просто убивает. В Германии без выход в маске - штраф 5000 евро. Поэтому сидят дома и носа не высовывают. А там тоже хорошая погода и тоже хочется гулять.
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