Росгвардия и полиция готовят рейды по Петербургу в поисках нарушителей коронавирусных ограничений

Во время майских праздников в Петербурге будут проводить рейды по проверке потенциальных мест массового скопления людей. Об этом на заседании Координационного штаба по борьбе с инфекцией заявил губернатор города Александр Беглов.



Выявлением нарушителей коронавирусных ограничений займутся совместные патрули полиции и Росгвардии. Беглов также напомнил, что действие большинства запретов продлено до 12 мая. Противопожарный режим в лесах и лесопарках действует до 31 мая.



Напомним, накануне Смольный опубликовал рекомендации — как лучше вести себя на майских праздниках. В них он, в частности, посоветовал найти открытый парк, если очень хочется потренироваться. Но в городском правительстве так и не уточнили — где именно искать такие парки.

