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30.04.2020 12:34
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Смольный рассказал, как вести себя на майских праздниках. Если очень хочется бегать, надо найти открытый парк, но где — непонятно

Если возникла необходимость выполнить ряд физических упражнений на свежем воздухе, петербуржцам придется найти открытый парк и подобрать безлюдное время, советует Смольный. Администрация Петербурга на официальном сайте 30 апреля опубликовала рекомендации, как горожанам вести себя в период майских праздников во время режима самоизоляции.

Главный совет на майские праздники — соблюдать режим добровольной самоизоляции: воздержаться от встреч с близкими, поездок куда бы то ни было и особенно — в другие регионы, а также походов в места массового скопления людей. Для поздравления и общения с группой риска — всеми старше 65 лет и обладателями хронических болезней — рекомендуется использовать гаджеты.

Петербуржцам советуют «в домах продолжать проведение уборок с применением дезинфицирующих средств», а походу в магазин предпочесть доставку продуктов. Если без выхода из дома не обойтись, крайне желательно надеть защитную маску и перчатки и соблюдать дистанцию 1,5–2 метра.

«Если возникла необходимость выполнить ряд физических упражнений на открытом воздухе, следует выбирать открытые для посещений парки и скверы и время, чтобы обеспечить дистанцию с людьми более 5 м», — гласит рекомендация. Отметим, что запрет на посещение парков, согласно списку в приложении, был продлен. Кроме того, под запрет попало посещение всех рекреационных зон, которые огораживает профильный комитет по благоустройству. Парки и скверы, имеющие частичное ограждение, должны быть «заперты» с помощью установки леерных ограждений и предупреждающих о закрытии табличек на входе до 12 мая. «Фонтанка» отправила запрос в комитет по благоустройству с просьбой уточнить — в каких именно парках смогут тренироваться петербуржцы.

Отдельный блок рекомендаций чиновники разработали для тех, кому не удается отложить поездку. Круг общения расширять крайне нежелательно, заранее узнать адреса и контакты медпунктов по соседству с точкой прибытия. Обновить, если это удастся, запасы масок, перчаток и антисептиков.

Если есть личный автомобиль, следует предпочесть его общественному транспорту. «Безлошадным» чиновники советуют передвигаться на такси. При поездках в общественном транспорте блюсти дистанцию, после касания поверхностей обрабатывать руки антисептиком, не трогать лицо и не перекусывать. По прибытии — вымыть руки с мылом.

Первое, что стоит сделать по прибытии на место, — заняться генеральной уборкой, и регулярно наводить чистоту, избегать общения с соседями по дачному участку и компаниями людей. Если непосредственного контакта не избежать, гласят правила, «использовать маску для защиты органов дыхания обязательно».

На даче приготовление пищи советуют начинать и заканчивать мытьем рук и их обработкой обеззараживающими средствами, а есть — из одноразовой посуды. В Смольном просят не мыть овощи и фрукты водой из ручьев — лучше проточной, бутилированной или кипяченой.

Повышение температуры тела, кашель, одышка и расстройство кишечника — причина немедленно обратиться за помощью к медикам.

В заключение руководство города призвало помнить о том, что, «находясь в природных стациях, необходимо принимать меры профилактики по снижению рисков нападения клещей: не ходить по нескошенной траве, надевать закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, использовать репелленты, регулярно проводить само- и взаимоосмотры».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

260850771
Клоуны во власти. У меня у дома работает нелегально автосалон. По приколу написал в контакте Беглову. Понятно, что не он пишет и читает, а его рабы на галерах. Пришел ответ, что я должен по такому-то телефону пожаловаться в Роспотребнадзор. А вы то, для чего? Отписки давать. А я дома сижу на самоизоляции.
Василий Марущак
Если нельзя, но очень хочется, то можно, но так, что бы не очень.
Стоя аплодирую российским законам.
Мимопрохожу
Найди открытый для посещения парк, когда посещение парков запрещено. А вы еще говорите, что администрация города о людях не заботится. Вон какой квест интересный придумали, затейники!
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