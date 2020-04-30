Смольный рассказал, как вести себя на майских праздниках. Если очень хочется бегать, надо найти открытый парк, но где — непонятно

Если возникла необходимость выполнить ряд физических упражнений на свежем воздухе, петербуржцам придется найти открытый парк и подобрать безлюдное время, советует Смольный. Администрация Петербурга на официальном сайте 30 апреля опубликовала рекомендации, как горожанам вести себя в период майских праздников во время режима самоизоляции.

Главный совет на майские праздники — соблюдать режим добровольной самоизоляции: воздержаться от встреч с близкими, поездок куда бы то ни было и особенно — в другие регионы, а также походов в места массового скопления людей. Для поздравления и общения с группой риска — всеми старше 65 лет и обладателями хронических болезней — рекомендуется использовать гаджеты.



Петербуржцам советуют «в домах продолжать проведение уборок с применением дезинфицирующих средств», а походу в магазин предпочесть доставку продуктов. Если без выхода из дома не обойтись, крайне желательно надеть защитную маску и перчатки и соблюдать дистанцию 1,5–2 метра.

«Если возникла необходимость выполнить ряд физических упражнений на открытом воздухе, следует выбирать открытые для посещений парки и скверы и время, чтобы обеспечить дистанцию с людьми более 5 м», — гласит рекомендация. Отметим, что запрет на посещение парков, согласно списку в приложении, был продлен. Кроме того, под запрет попало посещение всех рекреационных зон, которые огораживает профильный комитет по благоустройству. Парки и скверы, имеющие частичное ограждение, должны быть «заперты» с помощью установки леерных ограждений и предупреждающих о закрытии табличек на входе до 12 мая. «Фонтанка» отправила запрос в комитет по благоустройству с просьбой уточнить — в каких именно парках смогут тренироваться петербуржцы.



Отдельный блок рекомендаций чиновники разработали для тех, кому не удается отложить поездку. Круг общения расширять крайне нежелательно, заранее узнать адреса и контакты медпунктов по соседству с точкой прибытия. Обновить, если это удастся, запасы масок, перчаток и антисептиков.

Если есть личный автомобиль, следует предпочесть его общественному транспорту. «Безлошадным» чиновники советуют передвигаться на такси. При поездках в общественном транспорте блюсти дистанцию, после касания поверхностей обрабатывать руки антисептиком, не трогать лицо и не перекусывать. По прибытии — вымыть руки с мылом.

Первое, что стоит сделать по прибытии на место, — заняться генеральной уборкой, и регулярно наводить чистоту, избегать общения с соседями по дачному участку и компаниями людей. Если непосредственного контакта не избежать, гласят правила, «использовать маску для защиты органов дыхания обязательно».

На даче приготовление пищи советуют начинать и заканчивать мытьем рук и их обработкой обеззараживающими средствами, а есть — из одноразовой посуды. В Смольном просят не мыть овощи и фрукты водой из ручьев — лучше проточной, бутилированной или кипяченой.

