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28.04.2020 19:14
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«Майские праздники решающие». Путин разрешил россиянам отправиться на дачи, но призвал «не допустить срыва»

Президент РФ Владимир Путин призвал россиян «проявить предельную ответственность и осторожность», отмечая майские праздники.

«Многие планировали провести праздники на дачных участках, так и надо сделать», — заявил он в ходе совещания с губернаторами и членами правительства 28 апреля. Но при этом надо воздержаться «от походов в гости, к соседям, посиделок в компании», — добавил он.

По словам президента, необходимо «не допустить срыва в борьбе с коронавирусом». «Майские праздники решающие», — подчеркнул он.

Отметим, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что не советует никуда ездить на майские праздники.

Петербуржцам разрешили отправиться на дачу во время майских праздников, однако рекомендовали соблюдать меры предосторожности из-за коронавируса.

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Комментарии (2)

Skazochny
Благодетель наш! Путин презедент мираааа!!!!!!!!!!!!!!!!
sakorol
Проездные разблокируйте
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