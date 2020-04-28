«Майские праздники решающие». Путин разрешил россиянам отправиться на дачи, но призвал «не допустить срыва»

Президент РФ Владимир Путин призвал россиян «проявить предельную ответственность и осторожность», отмечая майские праздники.



«Многие планировали провести праздники на дачных участках, так и надо сделать», — заявил он в ходе совещания с губернаторами и членами правительства 28 апреля. Но при этом надо воздержаться «от походов в гости, к соседям, посиделок в компании», — добавил он.



По словам президента, необходимо «не допустить срыва в борьбе с коронавирусом». «Майские праздники решающие», — подчеркнул он.

