Петербург пытался покинуть табак с «верблюдом». Таможенники нашли 100 тысяч пачек в контейнере с мебелью
Попытку незаконного вывоза крупной партии сигарет популярных марок пресекли в Петербурге. Движение контрафактного товара в сторону заграницы притормозили сотрудники Балтийской таможни.
Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 30 апреля, подозрение работников Турухтанного поста вызвал контейнер с мебелью из лиственных и хвойных пород.
В ходе осмотра выяснилось, что внутри него находились 10 палет по 20 коробок с досками на каждой. Разломав их, таможенники обнаружили пачки сигарет двух брендов, в том числе с верблюдом на упаковке. Товар содержал акцизные марки Республики Беларусь.
ФТС
Общее количество сигаретных пачек насчитывало 100 тысяч штук.
Отправленный петербургской компанией в Нидерланды контейнер задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды табачной продукции.
Сотрудники Балтийской таможни уже сталкивались с подобными грузами на прошлой неделе. Тогда они нашли порядка 200 тысяч контрафактных пачек сигарет.