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30.04.2020 18:45
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Петербург пытался покинуть табак с «верблюдом». Таможенники нашли 100 тысяч пачек в контейнере с мебелью

Попытку незаконного вывоза крупной партии сигарет популярных марок пресекли в Петербурге. Движение контрафактного товара в сторону заграницы притормозили сотрудники Балтийской таможни.

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 30 апреля, подозрение работников Турухтанного поста вызвал контейнер с мебелью из лиственных и хвойных пород.

В ходе осмотра выяснилось, что внутри него находились 10 палет по 20 коробок с досками на каждой. Разломав их, таможенники обнаружили пачки сигарет двух брендов, в том числе с верблюдом на упаковке. Товар содержал акцизные марки Республики Беларусь.

ФТС

Общее количество сигаретных пачек насчитывало 100 тысяч штук.

Отправленный петербургской компанией в Нидерланды контейнер задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды табачной продукции.

Сотрудники Балтийской таможни уже сталкивались с подобными грузами на прошлой неделе. Тогда они нашли порядка 200 тысяч контрафактных пачек сигарет.

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