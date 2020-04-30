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30.04.2020 14:12
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Центр Алмазова развернет 500 коек для больных коронавирусом. Площадка будет готова к середине мая

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге и руководитель НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто рассказал о том, когда его учреждение запустит новые мощности для приема пациентов с коронавирусом.

«У нас большое учреждение. У нас более 1500 коек. И под перепрофилирование попадает только одна треть — 500 коек. Это 380 коек на основной площадке на улице Аккуратова, 2, и 120 коек, которые находятся в Институте им. Поленова. Площадка на Аккуратова в стадии завершения подготовки. К 14–16 мая завершится подготовка», — заявил он 30 апреля журналистам.

Евгений Шляхто также добавил, что важная задача для центра — сохранить весь объём оказания помощи пациентам с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Dimitry Antonov
У меня один вопрос.
Как можно сохранить весь объём услуг специализированным пациентам, если треть койко-мест передаётся под коронавирусных больных?
Не жду ответа. Тут может быть только один ответ.
Pilat
Чем дальше, тем меньше логики.
Если все идет на спад, зачем готовить новые койко места?
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