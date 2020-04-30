Центр Алмазова развернет 500 коек для больных коронавирусом. Площадка будет готова к середине мая

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге и руководитель НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто рассказал о том, когда его учреждение запустит новые мощности для приема пациентов с коронавирусом.

«У нас большое учреждение. У нас более 1500 коек. И под перепрофилирование попадает только одна треть — 500 коек. Это 380 коек на основной площадке на улице Аккуратова, 2, и 120 коек, которые находятся в Институте им. Поленова. Площадка на Аккуратова в стадии завершения подготовки. К 14–16 мая завершится подготовка», — заявил он 30 апреля журналистам.