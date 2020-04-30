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30.04.2020 13:38
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Четыре отделения онкоцентра в Песочном, в том числе химиотерапии, закрыли на карантин из-за положительного теста на COVID-19 у врачей

В общей сложности восемь человек, которые находились в НМИЦ онкологии имени Петрова в Песочном, заразились коронавирусом. Для госпитализации закрыты семь отделений.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе онкоцентра, заразились пять сотрудников, который работали на хирургическом отделении онкоурологии, хирургического отделении опухолей костей, мягких тканей и кожи, отделении химиотерапии и инновационных методов лечения. Все они с 30 апреля закрыты на карантин.

Ранее для госпитализации закрылось хирургическое отделение опухолей головы и шеи, с 13 апреля закрыто на карантин детское отделение.

«Мы ожидаем решения Роспотребнадзора об открытии отделения детской онкологии. Пока информации о том, когда мы сможем начать госпитализацию в это отделение, у нас нет. Дело в том, что медицинская сестра отделения, у которой подтвердилась COVID-инфекция, находится дома с 14 апреля», — добавили в центре.

Всего в стенах учреждения было выявлено восемь человек с коронавирусом, из них двое — пациенты. Отмечается, что лечение они проходят дома или в специализированных стационарах.

Кроме того, из-за большого количества пациентов с внебольничными пневмониями временно не принимает больных отделение абдоминальной хирургии.

Открытыми остаются шесть отделений центра, госпитализация возможна после праздников, 6 мая, и только с отрицательным тестом на COVID-19. Срок годности анализа — неделя. Сделать его можно и в самом центре, но либо накануне госпитализации, либо ждать несколько часов.

«Амбулаторные консультации осуществляются в штатном режиме. Наш консультативно-диагностический центр на ул. Красного Текстильщика, 10–12, работает все выходные дни, центр в Моравском переулке тоже работает на майских праздниках во все дни, кроме воскресений», — сообщили в центре.

Ранее сообщалось, что под коронавирусных больных центр имени Петрова перепрофилируют, только если ситуация к концу мая не стабилизируется.

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Комментарии (2)

Yksy
НИИ Петрова или онкоцентр в Песочном? Это разные заведения.
Fruit Bat
Это был вопрос времени. Когда вирус уже в популяции, рано или поздно все больницы уделают. Увы.
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