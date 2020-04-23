Комздрав: Центр онкологии имени Петрова перепрофилируют, только если к концу мая ситуация с COVID-19 не улучшится
Решение о перепрофилировании петербургского Центра онкологии имени Петрова для больных новой коронавирусной инфекцией не принято, пока это лишь вероятность. Отделение лучевой терапии в любом случае не тронут.
Об этом 23 апреля сообщает комитет по здравоохранению. Там отметили, что перепрофилировать центр в Песочном могут только в случае, если ситуация с количеством заболевших коронавирусной инфекцией к концу мая в лучшую сторону не изменится. Перепрофилировать могут только основной корпус НМИЦ онкологии. «Но даже в этом случае продолжится лучевое лечение пациентов в отдельно стоящем корпусе в поселке Песочный. Онкологические пациенты, проживающие в Санкт-Петербурге, в случае невозможности отложить лечение до нормализации эпидемиологической ситуации будут перенаправлены в иные учреждения онкологического профиля — Петербургский онкоцентр в Песочном и Городской онкодиспансер», — заверили в комитете.
Там также добавили, что уже перепрофилированная Мариинская больница онкологических пациентов больше не принимает. Роботизированные операции отложены, если же, по решению лечащего врача это невозможно, пациентов отправят в городскую больницу № 40.
Сейчас онкоцентр в Песочном работает со всеми пациентами, но с проверкой на коронавирус и особым пропускным режимом.
Новости о возможном перепрофилировании в инфекционный стационар побудили онкобольных создать петицию, под которой подписались уже почти 100 тысяч человек. Ее авторы отметили, что центр практически последний в России, который принимает пациентов со всеми видами и стадиями онкологических заболеваний. Ежемесячно там проходят лечение более 1200 человек, в том числе дети и пожилые люди.