Комздрав: Центр онкологии имени Петрова перепрофилируют, только если к концу мая ситуация с COVID-19 не улучшится

Решение о перепрофилировании петербургского Центра онкологии имени Петрова для больных новой коронавирусной инфекцией не принято, пока это лишь вероятность. Отделение лучевой терапии в любом случае не тронут.

Об этом 23 апреля сообщает комитет по здравоохранению. Там отметили, что перепрофилировать центр в Песочном могут только в случае, если ситуация с количеством заболевших коронавирусной инфекцией к концу мая в лучшую сторону не изменится. Перепрофилировать могут только основной корпус НМИЦ онкологии. «Но даже в этом случае продолжится лучевое лечение пациентов в отдельно стоящем корпусе в поселке Песочный. Онкологические пациенты, проживающие в Санкт-Петербурге, в случае невозможности отложить лечение до нормализации эпидемиологической ситуации будут перенаправлены в иные учреждения онкологического профиля — Петербургский онкоцентр в Песочном и Городской онкодиспансер», — заверили в комитете.