Детское отделение онкоцентра в Песочном закрыли на карантин. COVID-19 подтвердился у пациента

Сейчас ребенка перевели в больницу имени Филатова. Все сотрудники отделения детской онкологии, маленькие пациенты и их родители сдали анализ на COVID-19.

Тест на COVID-19 дал положительный результат у пациента. Ребёнок находился на плановом лечении с 8 апреля. В приемном отделении родители предъявили отрицательные результаты анализа, сделанного в одной из частных лабораторий Петербурга, в которую они обратились, не дождавшись ответа из поликлиники.

Детское отделение онкологического центра в Песочном закрылось на карантин. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе больницы 13 апреля.

«У детей, находящихся в отделении, лечение ни на минуту не останавливается. Все препараты есть, персонал круглосуточно находится с маленькими пациентами. Мы полностью соблюдаем предписанные протоколы лечения», — отметила заведующая отделением детской онкологии Петербургского онкологического центра, профессор Маргарита Белогурова.



Десять детей, которые должны были поступить на лечение в онкоцентр в Песочном, направлены в Медицинский центр им. В. А. Алмазова и детскую больницу № 1, а также в Центр имени Петрова.



Из-за коронавирусных ограничений петербуржцы вынуждены были стоять в очереди перед процедурами в онкоцентре в Песочном. После жалоб руководство больницы пошло на уступку, но обратная сторона этой меры заключается в том, что послабления усиливают угрозу карантина.

