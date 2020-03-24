Из-за карантинных ограничений по коронавирусу пациенты выстроились в очередь в онкоцентр в Песочном 24 марта. Ожидание на улице длилось более получаса.

Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Дмитрий, с утра пациенты пришли на процедуры в онкоцентр, но так как к регистратуре пускали одновременно только десять человек, то остальным пришлось остаться на улице. По словам горожанина, скопилась очередь более чем из 30 человек. Сам Дмитрий смог попасть внутрь только спустя 40 минут. В администрации ему ответили, что таким образом медицинское учреждение выполняет меры по профилактике коронавируса.

«Своими действиями администрация напрямую способствуют распространению инфекции, так как из-за этих мероприятий в тамбуре и на улице перед входом образовывается толпа людей. Больные, инвалиды, пожилые онкобольные вынуждены часами стоять на холоде, опаздывая на жизненно важные процедуры», — отметил Дмитрий.

Сегодня утром в очереди на измерение температуры мёрзли работники «Адмиралтейских верфей». На предприятии пообещали разобраться со сложившейся ситуацией.