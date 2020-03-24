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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 22:40
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Из-за коронавируса ограничили вход в онкоцентр в Песочном. Пациенты ждали своей очереди 40 минут на улице

Из-за карантинных ограничений по коронавирусу пациенты выстроились в очередь в онкоцентр в Песочном 24 марта. Ожидание на улице длилось более получаса.

Фото: читатель "Фонтанки" Дмитрий
Фото: читатель "Фонтанки" Дмитрий
Фото: читатель "Фонтанки" Дмитрий

Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Дмитрий, с утра пациенты пришли на процедуры в онкоцентр, но так как к регистратуре пускали одновременно только десять человек, то остальным пришлось остаться на улице. По словам горожанина, скопилась очередь более чем из 30 человек. Сам Дмитрий смог попасть внутрь только спустя 40 минут. В администрации ему ответили, что таким образом медицинское учреждение выполняет меры по профилактике коронавируса.

«Своими действиями администрация напрямую способствуют распространению инфекции, так как из-за этих мероприятий в тамбуре и на улице перед входом образовывается толпа людей. Больные, инвалиды, пожилые онкобольные вынуждены часами стоять на холоде, опаздывая на жизненно важные процедуры», — отметил Дмитрий.

Сегодня утром в очереди на измерение температуры мёрзли работники «Адмиралтейских верфей». На предприятии пообещали разобраться со сложившейся ситуацией.

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Комментарии (3)

kukuruzza
На ветродуе...в минусовой температуре..ослаблены заболеванием...
YZ7
Я сама сегодня стояла в Песочном 50 минут на вход. И видела, как некоторым было плохо. Их очередь пускала вперед.
Внутри не было измерений температуры, можно было без маски.
Мы ведь уже "умерли". Чего церемониться.
Сергей Вершков
Заставь дурака Богу молиться - он и лоб расшибёт...
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