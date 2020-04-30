В Кремле заявили, что пока «рано расслабляться и выходить на улицы»

В Кремле считают, что ситуация с коронавирусом пока не позволяет расслабиться. Об этом 30 апреля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.



«Скачок, пока колеблется динамика, пока мы видим прирост. И пока еще далеко не время успокаиваться и далеко не время расслабляться и выходить на улицы», — подчеркнул Песков.



Он также рассказал, что Путин сегодня проведет совещание с правительством по экономическим вопросам и встречу с волонтерами, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом.

