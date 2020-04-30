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В Петербурге 336 случаев заражения коронавирусом

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30.04.2020 12:56
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В Кремле заявили, что пока «рано расслабляться и выходить на улицы»

В Кремле считают, что ситуация с коронавирусом пока не позволяет расслабиться. Об этом 30 апреля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Скачок, пока колеблется динамика, пока мы видим прирост. И пока еще далеко не время успокаиваться и далеко не время расслабляться и выходить на улицы», — подчеркнул Песков.

Он также рассказал, что Путин сегодня проведет совещание с правительством по экономическим вопросам и встречу с волонтерами, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом.

Напомним, в России за последние сутки зафиксирован рекордный прирост зараженных инфекцией — 7099 случаев. В Петербурге — 336 новых заболевших.

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Комментарии (6)

Skazochny
а как же салют? кораблики? для кого всё это если незя выходить?)))))
Castor Troy
Когда у меня будет хотя бы один такой дворец, как у того «господина», который эту всю .ню заявляет, я тоже сразу самоизолируюсь. Честно!
aydaya
пока «рано расслабляться и выходить на улицы»

Они в окно смотрели? Жизнь кипит, куча народу, пробки, общественный транспорт забит.
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