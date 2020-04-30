Кокорина, Мамаева и их друзей по уголовному делу ждут на беседу в столичном суде. Телеведущая требует компенсации за разбитый «Мерседес»

Судя по картотеке суда, иск был подан 25 марта, а встреча назначена на 6 мая. Суть его 30 апреля раскрывает ТАСС — телеведущая Первого канала Ольга Ушакова (по документам и в карточке дела ее фамилия Маслий) требует взыскать с осужденных 300 тысяч рублей в качестве компенсации за поврежденный возле гостиницы «Пекин» автомобиль.

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также еще двух осужденных после драки с их участием в Москве осенью 2018 года, в начале мая ждут в Савеловском суде столицы. С них просят 300 тысяч.

Как было установлено во время судебного разбирательства, по итогам которого все четверо отправились в колонию, Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий около половины девятого утра 8 октября 2018 года подрались с водителем Ушаковой и сломали ему нос, а у машины было разбито стекло и повреждена дверь. Из объяснений свидетелей следовало, что сопровождавшие их девушки приняли «Мерседес» Ушаковой за такси и выходить из машины не торопились. В тот же день футболисты продолжили отдых в кафе на Большой Никитской, под удар стулом угодил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак, досталось и гендиректору ФГУП «НАМИ» Сергею Гайсину, который их пытался разнять.

Все участники драки получили сроки в колонии и вышли по УДО.

История закончилась для игрока сборной России Кокорина «ссылкой» из «Зенита» в ФК «Сочи».