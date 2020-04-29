Глава Роспотребнадзора заявила об эффективности месяца коронавирусных ограничений

Темпы роста количества инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в России заметно сократились за 4 недели объявленных Путиным нерабочих дней. Об этом сообщила 29 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова на круглом столе под названием «Распознать и победить COVID-19».

Попова ещё раз подчеркнула, что главное для уменьшения скорости и объёмов передачи вируса - разорвать контакт между людьми.

«Мы находились в состоянии вот этого разобщения в течение двух инкубационных периодов. Напомню, что инкубационный период составляет для этого вируса 14 дней. Это время между тем, как вирус попадает в организм, и тем, когда появляются признаки инфекционного заболевания <...> Две инкубации - это минимум, который должен быть, и мы за эти две инкубации значительно снизили темп прироста. Нам нужно продлить», - цитирует главу Роспотребнадзора ТАСС.