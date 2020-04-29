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29.04.2020 21:44
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Глава Роспотребнадзора заявила об эффективности месяца коронавирусных ограничений

Темпы роста количества инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в России заметно сократились за 4 недели объявленных Путиным нерабочих дней. Об этом сообщила 29 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова на круглом столе под названием «Распознать и победить COVID-19».

Попова ещё раз подчеркнула, что главное для уменьшения скорости и объёмов передачи вируса - разорвать контакт между людьми.

«Мы находились в состоянии вот этого разобщения в течение двух инкубационных периодов. Напомню, что инкубационный период составляет для этого вируса 14 дней. Это время между тем, как вирус попадает в организм, и тем, когда появляются признаки инфекционного заболевания <...> Две инкубации - это минимум, который должен быть, и мы за эти две инкубации значительно снизили темп прироста. Нам нужно продлить», - цитирует главу Роспотребнадзора ТАСС.

Если в начале пандемии в России скорость роста числа заражений была до 23-30%, то сейчас она составляет 7-8%. При соблюдении правил появится возможность возвращаться к обычной нашей жизни, обнадёжила Попова, однако заметила, что возвращаться придётся с оговорками - условия снятия ограничений будет диктовать коронавирус.

В качестве примера глава Роспотребнадзора привела Китай, которому удалось благодаря жёстким мерам приостановить распространение вируса за 1,5-2 инкубационных периода.

В Российской Федерации с начала пандемии зарегистрировано 99 399 инфицированных коронавирусной инфекцией, умерли 972 человека с COVID-19, выздоровевших 10 286.

О событиях, связанных с пандемией коронавируса в Петербурге, России и мире, читайте также в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (5)

Киргуду
Ну, в принципе, какая-то доля правды в этих словах есть.
Если посмотреть на график Daily Speed на этой странице: https://covid.observer/ru/
то видно, что ежедневный прирост падает ниже 20% от предыдущего дня в районе 3-4 апреля.
Опять же, если те данные, которые считаются официальными по России не высосаны из пальца, а более-менее отражают реальность. А вот в этом уверенности уже нет.
261202671
может я чего то не понимаю, но по статистике в России пока наблюдается только ежедневный росто заболевших уже 6к＋
Serg_I
После того как половина населения объявлена "бессимптомными носителями", я уже ни одному слову не верю -только официальным результатам проведённых тестов и данным подтверждённой статистики
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