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29.04.2020 11:02
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Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 29 апреля

В России рекорд по количеству умерших. В Северной столице две новые смерти и почти три сотни новых заболевших за сутки. Петербургский парламент начал заседание минутой молчания в память о погибших от COVID-19 медиков. Собираем все последние новости 29 апреля в онлайн-трансляции.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Статистика на 10:45 29 апреля.

В России — рекордное количество смертей за сутки. Сразу 108 человек погибли. В Петербурге умерли двое. Таким образом, общее количество умерших в Северной столице — 29.

В Петербурге за сутки выявили 290 заразившихся коронавирусом. Северная столица вернула себе третье место по приросту заболевших. Общее количество заразившихся в стране — 99399 человек. Лидерство по новым случаям удерживает Москва с 2220, а на второй строчке остается Московская область с 686. Тройку замыкает Санкт-Петербург. Подробнее здесь.

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