Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 29 апреля

В России рекорд по количеству умерших. В Северной столице две новые смерти и почти три сотни новых заболевших за сутки. Петербургский парламент начал заседание минутой молчания в память о погибших от COVID-19 медиков. Собираем все последние новости 29 апреля в онлайн-трансляции.
Статистика на 10:45 29 апреля.
В России — рекордное количество смертей за сутки. Сразу 108 человек погибли. В Петербурге умерли двое. Таким образом, общее количество умерших в Северной столице — 29.
В Петербурге за сутки выявили 290 заразившихся коронавирусом. Северная столица вернула себе третье место по приросту заболевших. Общее количество заразившихся в стране — 99399 человек. Лидерство по новым случаям удерживает Москва с 2220, а на второй строчке остается Московская область с 686. Тройку замыкает Санкт-Петербург. Подробнее здесь.