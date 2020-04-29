Формат дистанционного обучения не стал испытанием для 368-й школы Фрунзенского района Петербурга. В учреждении уже пять лет практикуют онлайн-уроки и уверены, что за ними будущее.

«Фонтанка» поговорила с директором петербургской школы № 368 Светланой Соколовой. Проблемами дистанционного образования педагоги под ее руководством занимаются с 2015 года. И главное, что они уяснили для себя, — механическая онлайн-выдача заданий не даст результата, должна существовать связь «учитель-ученик». В этой школе умеют даже физкультуру преподавать так, чтобы процесс не вызывал дикий хохот или бессильную злобу. Все дело в подходе и желании. «Мы можем купить кучу компьютеров, но если у нас нет трансформации в голове, что это необходимо тебе для твоей профессиональной деятельности, ничего не произойдёт», — уверена Светлана Соколова. На сайте своей школы она рассказывает о себе: никогда не мечтала быть учителем, не хотела быть похожей на них, но пришла в образование случайно, а задержалась на всю жизнь.

директор школы 368 Светлана Соколова Фото: из личного архива

— Светлана Николаевна, насколько я понимаю, задача перейти на дистанционное обучение не стала для вас неподъемной.

— Мы были готовы и с точки зрения ресурсов, и с точки зрения профессиональной компетенции наших педагогов, и с точки зрения родителей. В федеральных государственных стандартах написано, что необходимым условием их реализации является создание современной информационно-образовательной среды. Это значит, что в школе должна быть виртуальная среда, которая позволяет участникам образовательных отношений общаться друг с другом, учителям выставлять образовательные продукты.

У нас создан сайт «Дистанционная школа 368», и с этого сайта идёт переход на обучающую платформу Moodle. Она не совсем современная, но нас пока устраивает. Платформа позволяет создать у каждого учителя, скажем так, виртуальную оболочку. Педагог разрабатывает для своих учеников электронные образовательные ресурсы. По сути получается, что вся школа становится виртуальной. Дети там работают, создают проекты, мы даже там выставки проводим. За счёт этой информационно-образовательной среды в нашей школе проходит процесс индивидуализации обучения. Например, для одарённого ребёнка можно выставить какие-то дополнительные материалы. Для ребёнка, который в чём-то не успешен, восполнить его пробелы. Появляются индивидуальные запросы детей и, таким образом, мы эти запросы удовлетворяем.



— Каким образом в период пандемии организовано обучение в вашей школе? Учителя проводят видеоконференции или просто высылают задания для учеников?

— Я думаю, что просто выставление заданий не может считаться дистанционным обучением. Это формат исключительно самостоятельной работы. Должна существовать связь «учитель-ученик». Сейчас много сервисов видеосвязи, один из самых популярных Zoom. Мы можем увидеть там, что учитель выходит в эфир. Это онлайн-обучение, когда невозможно выбрать время урока, а урок чётко регламентирован. Но в любом дистанционном обучении нужно продумывать обратную связь, как она будет реализована. Если к вам подключились все ученики, вы их видите, вы с ними можете общаться. Обратная связь должна быть не просто с учителем — понял или не понял, а обратная связь должна быть на уровне «учитель понял, что не поняли дети». Для этого необходимы тесты, выполненные в той же виртуальной среде задания. Поэтому нужен комплекс с электронным обучением.

— Не все уроки возможно перевести в онлайн. Когда учителя для самоизолированных в квартирах детей выставляют задачу «освоить баскетбол» — это кажется формальным подходом.



— Мы же с вами понимаем, что находимся в ситуации форс-мажора. Отработать физкультуру на дистанте на 100 % невозможно. У нас, например, учителя ролики свои записывают, формируют двигательную активность через занятия, которые можно сделать дома: пресс качать, отжимания. И родители присоединяются. То есть мы физкультуру обыграли. Это нестандартная ситуация, в этом нет ничего страшного.

— От родителей поступают жалобы, что сами учителя не умеют пользоваться сервисами для онлайн-обучения. На ваш взгляд, почему педагоги оказались в такой ситуации?

— Мы можем купить кучу компьютеров, но если у нас нет трансформации в голове, что это необходимо тебе для твоей профессиональной деятельности, ничего не произойдёт. Я вижу, что не только не появилось цифровое сознание, но и люди не увидели необходимости в этом. И ещё — мы очень часто говорим про учителей, что что-то не так, а давайте посмотрим на родителей. Мы в школе можем бесконечно производить инновационные продукты, но при этом если это не нужно родителям и не будет принято ими, все будет бесполезно. Эта история с пандемией показала, что у родителей не произошла цифровая трансформация.



У школ не было времени даже на элементарный инструктаж родителей. Раз, и всё рухнуло, завтра мы учимся на дистанте. Вот папа говорит, что с 9 утра должен сидеть в онлайн-режиме по своей работе. Что бы вы выбрали: посадить ребёнка с 9 утра за этот компьютер или самому сесть, чтобы не потерять работу? Мы же выбор понимаем. Наша задача — подстроиться под семью, дать возможность. Поэтому на онлайн-платформе мы размещаем уроки, не можешь с утра — сделаешь, как сможешь.

Я строго-настрого запретила мучить детей домашними заданиями. Как я читала в СМИ, что сидят чуть ли не до 10–11 ночи родители с детьми на этом онлайн-обучении. Я считаю, что это неправильно. Не смог ребёнок что-то сделать, ничего страшного. Я вообще считаю, что нужно максимально уходить от домашних заданий в принципе. Дети не живут своей жизнью, а живут только учёбой. Кто-то профессионально занимается футболом, кто-то фигурным катанием, они приходят домой в 10 часов, когда им делать домашнее здание? Они все должны перейти в формат добровольных и индивидуальных.



— Есть ощущение, что пандемия коронавируса показала, что модель обучения в наших школах устарела для современного цифрового мира.

— Я не согласна с этим. Если бы вы прочитали федеральные стандарты от корки до корки, то поняли бы, что законодатель очень во многом хотел осовременить наше образование. Сделать его ориентированным на потребителя. Наоборот, мне кажется, мы идём по пути к цифровым стандартам, а значит, сказать, что оно несовременное, уже нельзя.

— Но тогда получается, что реальные школы не соответствуют этим стандартам?

— Да, в этом-то вся и проблема. Стандарты и большинство российских школ идут параллельно. Это соблюдение устаревших традиций: «Я всегда так учила, и почему сейчас я должна перестроиться». Это как раз самая большая проблема, которая есть. Я считаю, что в дистанционном обучении много плюсов, те, кто начинает им заниматься, видит этих плюсов больше и больше. Думаю, за этим будущее.

— В Петербурге учащимся разрешили досрочно уйти на каникулы. Много ли в вашей школе родителей, желающих забрать ребёнка?

