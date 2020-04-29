Помочь нельзя остановиться. Как выживают благотворительные организации в эпоху COVID-19

На примере нескольких фондов «Фонтанка» рассказывает, как пандемия и самоизоляция повлияли на работу некоммерческих благотворительных организаций. Какую помощь от них можно получить и как помочь самим НКО в этой непростой ситуации?

Благотворительный фонд AdVita (помощь людям с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые лечатся в больницах Петербурга)

К сожалению, коронавирус не отменил другие заболевания, а лишь усложнил их лечение. Фонду AdVita пришлось перейти на удаленный режим работы, но специалисты организации по-прежнему принимают заявки на помощь и консультируют подопечных по телефону +7 (812) 337–27–33 и почте info@advita.ru.

Подопечным заблаговременно раздали средства защиты и антисептики, отвезли запасы того и другого в подшефные клиники. Кроме того, фонд обеспечил средствами индивидуальной защиты врачей онкологических клиник.



В фонде прогнозируют снижение пожертвований прежде всего от юридических лиц. Сведутся к минимуму и поступления через специальные ящики для пожертвований, ведь большинство из них установлено в общественных местах, кафе и ресторанах, которые сейчас закрыты.

«Если все, кто может выкроить из бюджета 30–50–100 рублей ежемесячно, подпишутся сейчас на регулярное пожертвование на сайте advita.ru, это может спасти программы фонда от сокращения, — говорит руководитель PR-отдела фонда Юлия Паскевич. — Но мы, безусловно, рассматриваем сейчас разные варианты кризисных сценариев. Если мы не сможем удержать объемы пожертвований, возможно, нам придется сократить объемы помощи. Притом что сейчас к нам поступают заявки и в связи с острейшим недостатком средств индивидуальной защиты для врачей, которые мы сейчас тоже оплачиваем».

Донорская кровь подопечным фонда нужна не меньше, чем пожертвования, — отделения переливания крови призывают доноров, которые хорошо себя чувствуют, прийти на подмогу. Любые вопросы, связанные с донорством, можно задать специалистам фонда AdVita по телефону +7 (901) 300–00–25.



Сложнее ситуация с трансплантациями костного мозга. Федеральным медицинским центрам уже пришлось временно отложить часть запланированных пересадок — для некоторых пациентов полностью совместимый донор нашелся только за рубежом, но пока закрыты границы, донорские клетки в клиники доставить невозможно. Проблематично работать и с российскими донорами, ведь они с реципиентом могут находиться в разных городах, а поездки из региона в регион сейчас сопряжены с большими рисками.

«Сейчас самое главное, что мы можем сделать, — это сохранить в рабочем режиме ту систему помощи, которую нам удалось наладить за 18 лет. Конечно, мы переживаем, что вырастет очередь людей в федеральных клиниках и на выходе из карантина потребуются большие средства на лечение большого количества людей. Но, если нас будет много, мы справимся», — считают в фонде AdVita.

Поддержать фонд можно, подписавшись на разовые или ежемесячные платежи через сайт https://advita.ru/

Благотворительный фонд «Тёплый дом» (помощь семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию)

«Тёплый дом» помогает семьям комплексно — оказывает и психологическую, и материальную, и социальную поддержку. Главная задача фонда — сделать так, чтобы каждая обратившаяся семья смогла по-настоящему наладить свою жизнь. Таких семей у «Теплого дома» до недавних пор было 87, но как только началась самоизоляция, стали поступать все новые и новые обращения, причем и от людей, которые никогда раньше о помощи не просили.

Сотрудники фонда приводят примеры.

Семья Я.: мать-одиночка, двое детей, младшему полтора года. Жили с дедушкой, который присматривал за детьми. Мама работала уборщицей, неофициально. Дедушка умер, на похороны пришлось брать кредит. Теперь семья живет на пособие (около 7000 рублей). Повышенное пособие не получить из-за долга по коммунальным платежам и потому, что доход семьи невозможно доказать.

Семья М.: мать, отец и трое детей в возрасте от года до 9 лет. Российского гражданства у родителей нет, в России они работали по патенту: ночной уборщицей и водителем маршрутки. Снимают комнату. Лишились всякого дохода. Уехать на родину сейчас не могут.



Наличие нескольких маленьких детей, необходимость снимать жилье, отсутствие «белого» или вообще любого дохода — все это обстоятельства, которые вынуждают людей обращаться за помощью. Официальные пособия получить удается далеко не всем.

«Бюрократические задачи многим нашим семьям не под силу, особенно если какие-то документы надо получать через суд. А у нас сейчас нет ресурсов и возможности заниматься этим в условиях режима самоизоляции», — поясняет фандрайзер фонда Елена Петрова.

Обращаться в «Тёплый дом» стали и те семьи, которым фонд когда-то уже помог, те, кто, казалось, уверенно встал на ноги.

«Например, нам написала одна давняя «выпускница», у которой все уже было хорошо. Еще в марте семья могла себе позволить поездку в Крым, а в апреле резко потеряла доход, начались долги по квартплате, по съемному жилью, и буквально за две-три недели стало не на что покупать продукты. Ситуация безвыходная», — рассказывает фандрайзер «Теплого дома» Татьяна Дорохова.

«Сначала мы встречались с семьей, выясняли подробно все обстоятельства, заключали договор и только потом начинали работать, — объясняет Елена Петрова. — Сейчас ситуация изменилась. Психологическую помощь, консультации по социальным вопросам и продукты мы предоставляем по упрощенному алгоритму — после обращения в нашу социальную службу и беседы. Сейчас мы связываем волонтеров, готовых приобрести и доставить продукты, и семьи, которым нужна помощь. Но нам важно сохранить контакт с этими семьями, чтобы продолжить в дальнейшем очную работу».



В основе работы «Тёплого дома» всегда лежало живое общение, занятия семейных групп поддержки, например, для мам с малышами от ноля до трех лет. Теперь их пришлось перевести в онлайн-режим. Основная работа ведется в чатах поддержки. «Благодаря чатам общение в каких-то моментах стало интимнее и ближе, его стало больше, — рассказывает Татьяна Дорохова. — Наши семьи были очень рады, что связь не потерялась, что в этой ситуации они не остались одни, что мы рядом, нам можно написать, позвонить, прислать видео. Для них очень важна поддержка родительской компетенции: «Вы такие классные, вы справляетесь, вы можете». Это всегда было важно, но сейчас, в стрессовой ситуации важно особенно. И детям, которые остались без садика, очень важно видеть нас. Мы никогда не присылаем в чат чужие мастер-классы, чужие видео, какие бы они ни были крутые — дети их просто не воспринимают, хотят видеть тех ведущих групп, которых хорошо знают. Я надеваю футболку с логотипом «Теплого дома», в которой они меня привыкли видеть, чтобы у них складывалось полное ощущение, что это такое же занятие, как обычно, только на меня нужно смотреть по экрану».



Елена Петрова уверена: будет очень здорово, если как можно больше людей сейчас подпишутся на «Тёплый дом» в соцсетях и будут следить за постами: «Там мы пишем о том, какая оперативная помощь требуется — что откуда привезти, забрать, собрать. Важно рассказывать о нас друзьям, коллегам».

И, конечно, можно подписаться на ежемесячные списания в пользу фонда на сайте: https://help.domgdeteplo.ru/. Информацию о работе фонда также можно узнать в соцсетях: https://vk.com/domgdeteplo и https://www.facebook.com/domgdeteplo/

Благотворительная организация «Перспективы» (помощь детям с тяжелыми формами инвалидности и их поддержка, когда они становятся взрослыми)

Еще недавно власти настаивали на том, что расселение психоневрологических интернатов займет годы, а сопровождаемое проживание годится далеко не всем жителям ПНИ. Пандемия заставила взглянуть на проблему иначе. В закрытых учреждениях, где люди с тяжелейшими заболеваниями живут в тесном контакте друг с другом и с персоналом, вирус распространяется мгновенно и может привести к самым трагическим последствиям. Как только благотворительным организациям разрешили забрать из интернатов своих подопечных, НКО взялись за дело и за считанные дни смогли эвакуировать десятки человек.

Петербургским «Перспективам» вместе с Ассоциацией родителей детей-инвалидов ГАООРДИ и Центром «Антон тут рядом» удалось вывести из детского и взрослых интернатов 26 человек с наиболее серьезными проблемами со здоровьем. Теперь ребята живут в центрах дневного пребывания и на квартирах сопровождаемого проживания. С ними круглосуточно находятся специалисты, которые соблюдают режим жесткой самоизоляции.

Во второй половине марта сотрудникам и волонтерам благотворительных фондов предписали покинуть интернаты из-за распространения коронавируса. Тогда волонтеры «Перспектив» предложили свою помощь городу, стали доставлять продукты людям старшего возраста, людям с инвалидностью. Кроме того, «Перспективы» стали больше помогать семьям, где живут люди с нарушением развития.

В начале апреля Роспотребнадзор предложил НКО в интернаты вернуться: сказалась острая нехватка рук. Многие сотрудники учреждений старше 65 лет и должны соблюдать режим самоизоляции.

В закрытые учреждения «Перспективы» вернулись сразу же, как только это стало возможно — для людей, которые там живут, отсутствие заботы и внимания опасно не меньше, чем коронавирус.

«Отсутствие постоянной вертикализации — когда человека вынимают из кровати и сажают — тоже может привести к пневмонии, только не вирусной, и к летальному исходу. Все это заставляет нас как можно скорее снова идти к нашим ребятам», — поясняет директор «Перспектив» по внешним связям Светлана Мамонова.

Ресурсов «Перспективам» сейчас требуется больше, чем обычно. Организация сделала отдельный сайт (https://doma.perspektivy.ru/), где собрана и постоянно обновляется информация обо всем, что сейчас необходимо — от памперсов до защитных средств.

Следить за новостями «Перспектив» можно в социальных сетях: https://vk.com/perspektivy и https://www.facebook.com/perspektivy.ru/?epa=SEARCH_BOX

Благотворительная организация «Ночлежка» (помощь бездомным людям)

Соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома могут только те, у кого этот дом есть. Тем, у кого дома нет, продолжает помогать «Ночлежка». Как и прежде, работают ночной и реабилитационный приюты и ночной автобус, развозящий по городу горячую еду. Сотрудники организации делают все возможное, чтобы бездомным людям было где переночевать, и чтобы они не остались голодными.

Ночной приют находится на проспекте Девятого Января, дом 8, и работает ежедневно с 20:00 до 8:00. Там можно бесплатно переночевать без каких-либо документов. Кроме того, теперь в дневное время, с 15 до 16 часов, в приюте можно согреться и выпить горячего чая.

Расписание работы и места остановок ночного автобуса следующие:

По будним дням 19:00 — 19:30

пр. Славы, 66

(рядом с ж/д пл. Сортировочная)



20:30 — 21:00

ж/д пл. Лигово

(со стороны Старо-Паново)



22:00 — 22:30

ст. м. Приморская

(парковка перед мемориальным кладбищем о. Декабристов, напротив пр. Кима, 1)



23:00 — 23:30

ст. м. Лесная

(напротив Кантемировской ул., 37)

Специалисты социальной службы теперь консультируют людей, которым необходимо восстановить или оформить документы, дистанционно по номеру +7 812 407 30 90 по будням с 10 до 17 часов, перерыв с 14 до 15.

Изменилась работа прачечной для бездомных людей на Боровой улице, 116: если в обычное время там можно находиться, пока вещи стираются и сушатся, то сейчас одежду нужно оставлять, а потом забирать.

Временно приостановлена работа душевой, пункта выдачи одежды и предметов гигиены. Зато в начале апреля «Ночлежка» запустила акцию «Ты не один», призывая горожан оставлять на улице, на видных местах, продуктовые наборы с запиской для бездомных людей. В пакет можно положить консервы, пюре или лапшу быстрого приготовления, печенье, конфеты, чай и предметы гигиены: зубную пасту, зубную щетку, влажные салфетки и, если возможно, санитайзер.

Кроме того, «Ночлежка» обратилась в органы власти с предложением открыть новые пункты обогрева, куда бездомные люди могли бы прийти и самоизолироваться под присмотром врача. Специалисты организации также попросили смягчить правила государственных домов ночного пребывания — не требовать у приходящих туда людей документы и открыть такие дома в дневное время. Официальной реакции на это обращение еще не последовало.

По словам Катерины Черемисиной, руководителя отдела привлечения ресурсов и PR благотворительной организации «Ночлежка», пожертвования от бизнеса сократились уже на 30 процентов. Любой денежный перевод в пользу организации сейчас как нельзя кстати. Особенно важны для «Ночлежки» рекуррентные платежи — хотя бы совсем небольшие, но ежемесячные пожертвования. Оформить их можно через сайт организации https://homeless.ru/ или ее социальные сети: https://vk.com/nochlezhka и https://www.facebook.com/Homeless.ru/. Там же появляется вся актуальная информация обо всех видах помощи для бездомных людей.

Кризисный центр для женщин (помощь женщинам, пострадавшим от сексуального и физического насилия, торговли людьми, а также в других кризисных ситуациях)

Кризисный центр работает, как и прежде, на полную мощность. Встречи и консультации проходят теперь онлайн, специалисты центра усилили свое присутствие на сайте http://crisiscenter.ru, в Фейсбуке — https://www.facebook.com/crisiscenterspb/, «ВКонтакте» — https://vk.com/crisiscentspb и в Инстаграме @crisis_center_spb.

Горячая линия, на которой помощь оказывают профессиональные психологи, работает каждый будний день с 11 до 18 часов, номер телефона — 327-30-00. По-прежнему в приоритете обращения от женщин, пострадавших от домашнего насилия, но, с учетом ситуации, могут обратиться все, кто испытывает панику, тревогу из-за текущих событий, или чувствует, что может сам стать агрессором. В зависимости от характера обращения вас могут перенаправить в дружественные помогающие организации. При любом риске для здоровья и жизни специалисты центра рекомендуют немедленно обращаться в правоохранительные органы.

«К нам каждый день поступают звонки и сообщения, в которых звучит слово «самоизоляция». Подсчитывать количество обращений мы сможем только когда этот период закончится. Но мы и до него работали на пределе своих возможностей. За прошлый год к нам обратилось почти 6,5 тысяч женщин», — рассказывает PR-специалист центра Борис Конаков.

В обычное время в городе работают кризисные квартиры, которые принимают женщин, пострадавших от насилия, если тем больше некуда пойти. Сейчас такие квартиры закрыты. Специалисты Кризисного центра обратились к владельцам петербургских отелей с просьбой выделить хотя бы несколько дежурных койко-мест. Первые отклики уже есть, сейчас обсуждаются детали взаимодействия. Для женщин, пострадавших от насилия, возможность остановиться на несколько дней в отеле — это возможность оказаться в безопасности, получить передышку и заняться решением юридических проблем.

Юристы Кризисного центра консультируют в WhatsApp. Писать можно на номер +7-921-303-08-20 , в среду и субботу. По субботам юридическую консультацию можно также получить по телефону, по номеру 327-30-00.

Сейчас Кризисный центр ведет онлайн-стажировки для психологов, которые хотят обучиться специфике работы с женщинами, оказавшимися в кризисной ситуации. Профессионалы могут присоединиться к этим учебным программам из любого города.

Поддержать организацию можно пожертвованиями по ссылке: http://crisiscenter.ru/campaign/donate/.

Любая посильная поддержка не будет лишней — работа одного только телефона доверия обходится в 2000 рублей в день.

Некоммерческая организация «Дети Петербурга» (помощь детям мигрантов и беженцев)

Уже 8 лет сотрудники и волонтёры организации «Дети Петербурга» занимаются социокультурной адаптацией детей мигрнатов и беженцев, учат их русскому, английскому языкам и математике, готовят к ОГЭ и ЕГЭ, а последние три года еще и организуют для ребят летний лагерь. Всего в «Детях Петербурга» занимается 180 детей и подростков. Сейчас все занятия пришлось перевести в онлайн-формат. Далось это непросто.

«У детей, в основном, нет компьютера, нет доступа к мобильному Интернету, может быть один смартфон на всю семью, и в комнате они живут вместе с еще несколькими людьми, — рассказывает координатор организации Юлия Алимова. — Им очень сложно заниматься дистанционно, но мы стараемся находить для них удобные форматы. Одна наша педагог отдала семье, с которой занималась, свой ноутбук, и благодаря этому семья смогла продолжать учиться. Поскольку многие не могут установить ни зум, ни скайп, самый популярный формат у нас — уроки в WhatsApp. С теми, у кого нет возможности выходить онлайн, педагоги созваниваются или обмениваются аудиосообщениями».

На дистанционное обучение смогли перейти больше половины ребят, к ним добавилось и некоторое количество новичков.

Недавно «Дети Петербурга» запустили разговорный клуб для детей беженцев, у которых родной язык — английский, а также разговорный клуб с волонтёром из Франции. Изначально планировалось, что такие занятия будут проводиться за донейшен на летний лагерь, но пока они бесплатные.

«Мы верим и надеемся, что и в этом году сможем открыть смены нашего лагеря. Для нас это обычно главное событие лета, то, чего все ребята и волонтёры ждут, — говорит Юлия Алимова. — Может быть, проведем его не летом, а на осенних каникулах, когда это будет безопасно, меньшими группами. Но на это нужны средства».

Сейчас заниматься с ребятами важно, как никогда. «Родители наших учеников продолжают работать. Страх не прокормить детей больше, чем страх заразиться коронавирусом. Многие потеряли работу, но тут же находят подработку», — говорит Юлия.

Оформить пожертвования в пользу «Детей Петербурга» можно через сайт: https://detipeterburga.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8°С/

Там же, а также в соцсетях организации, публикуется вся актуальная информация о занятиях и все, что нужно знать, чтобы стать преподавателем-волонтером: https://vk.com/album-37819384_0 и https://www.facebook.com/childrenofstpetersburg

Благотворительный фонд «Дети-бабочки» (помощь детям с редкими генетическими заболеваниями — буллезным эпидермолизом и ихтиозом)

Дети-бабочки — это дети с редким заболеванием, при котором малейшее прикосновение к коже может вызвать жгучую боль или оставить рану. Чтобы жить нормальной жизнью, им необходимы специальные крема и перевязочные материалы. Многие из них приходится покупать в Германии, потому что отечественные производители не учитывают всех нюансов заболевания. Сейчас, в связи с закрытием границ, экспорт прекратился.

«К нам поступает очень много обращений от родителей, которые не могут купить те перевязочные средства, которыми они пользовались годами. Курс евро растет, также непонятно, будут ли сохраняться программы помощи от государства. Мы вынуждены прогнозировать очень большой объем закупок, при этом сейчас на складах у поставщиков ничего нет. Фонду удалось закупить большой объем перевязочных средств еще до кризиса, поэтому запасов для наших подопечных хватит на ближайшие полгода точно», — рассказывает руководитель фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова.

Тем не менее фонд не сокращает, а наоборот, усиливает адресную поддержку семей. Некоторый запас материалов удалось приобрести еще по старому курсу евро.

«Спасибо партнерам, которые пошли нам навстречу, взяв на себя некоторые риски, но отдав нам товар по приемлемой для нас цене. Все понимают, что кризис закончится, а мимолетное зарабатывание на фонде ни к чему хорошему не приведет. Бизнес как-то заработает, и мы как-то справимся, а перевязочные материалы детям нужны прямо сейчас, и единственными пострадавшими в этой ситуации могут быть они, — говорит Алена Куратова. — Жаловаться и просить помощи не в моем характере и не в органике нашего фонда. Мы очень быстро перестраиваемся, зная, что чем успешнее работаем, тем быстрее мы минуем наш внутренний рубикон. Мы достаточно оптимистично смотрим на кризис как на время возможностей: мы смогли запустить те проекты, для которых давно не было времени, перевели уже привычные проекты в новый формат».

Фонд давно уделяет большое внимание обучению врачей — лечение и уход за детьми с буллезным эпидермолизом и ихтиозом в медицинских вузах не преподают. В ближайшее время «Дети-бабочки» запустят медицинский онлайн-университет.

Кроме того, фонд запустил проект MediaDonors под девизом «Человеку нужен человек».

«Наш проект призван поддержать партнеров, создать комьюнити, в котором рекламодатели, блогеры, звезды и фонд помогают друг другу. Известные люди отдают один свой пост в пользу фонда, рекламодатель размещает информацию за значительно меньшие деньги, чем это стоило бы обычно, а все средства или их часть переводятся в наш фонд. Судя по реакции, которую мы уже видим, эта история очень полезна для всех, она собирает массу положительных отзывов от аудитории», — говорит Алена Куратова.

В фонде отмечают, что средний чек пожертвований падает, но верят, что жертвователи от «Детей-бабочек» не отвернутся. Поддержать организацию можно через сайт: https://deti-bela.ru/help/donation, а следить за новостями — через социальные сети: https://vk.com/detibabochki_fund и https://www.facebook.com/detibabochkifund/

«Упсала-Цирк» (Центр нового цирка, который объединяет в себе социальные, культурные и образовательные проекты для детей и подростков. Здесь цирком занимаются дети и подростки из групп риска и дети с особыми потребностями)