Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно. «Рекомендуем вам звонить в Сингапур»

Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России пока невозможно. Об этом 29 апреля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.



Журналисты сообщили Пескову, что накануне сингапурские ученые опубликовали прогноз, в котором называется дата окончания вспышки инфекции в России — 19 августа. У пресс-секретаря главы государства поинтересовались — ориентируются ли на эту дату в Кремле.



«Мы руководствуемся пониманием четким того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно», — подчеркнул Песков. Если же у сингапурских ученых есть другая точка зрения, то «мы рекомендуем вам звонить в Сингапур».

