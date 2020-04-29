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29.04.2020 12:56
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Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно. «Рекомендуем вам звонить в Сингапур»

Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России пока невозможно. Об этом 29 апреля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Журналисты сообщили Пескову, что накануне сингапурские ученые опубликовали прогноз, в котором называется дата окончания вспышки инфекции в России — 19 августа. У пресс-секретаря главы государства поинтересовались — ориентируются ли на эту дату в Кремле.

«Мы руководствуемся пониманием четким того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно», — подчеркнул Песков. Если же у сингапурских ученых есть другая точка зрения, то «мы рекомендуем вам звонить в Сингапур».

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Комментарии (10)

Pilat
А по моему в кои то веки хороший черный юмор, а не жевание соплей.
SNOW
По мнению песковича Сингапур - ближайшее к рф место, где можно получить хоть какую-то реальную информацию, а не выслушивать лживые посулы деда.
SNOW
Вы что, хотите как в Сингапуре?!
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