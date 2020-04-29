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29.04.2020 17:55
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В Москве искать коронавирус начал искусственный интеллект. Но стопроцентной гарантии дать не может

В Москве к диагностированию коронавирусной инфекции подключили искусственный интеллект. Он анализирует данные компьютерной томографии и выдаёт результат с погрешностью в 10%.

«Это компьютерное «зрение» — с помощью технологий искусственного интеллекта запускает экспертное заключение по снимкам КТ на коронавирус», — рассказал мэр столицы Сергей Собянин, который 29 апреля посетил референс-центр лучевой диагностики.

Со среды единый радиологический центр начал получать все снимки из 45 московских центров компьютерной томографии. Система искусственного интеллекта обрабатывает данные в течение пяти минут и выдаёт результат, подготовка описания и передача исследования занимает менее получаса.

«Сейчас алгоритм работает как защита от ошибок, чтобы не пропустить патологию», — цитирует «РИА Новости» директора Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергея Морозова. По его словам, за один день проведено 3802 исследования, их точность составила порядка 92%. При этом городские поликлиники за сутки проводят около 4 тысяч КТ-исследований, и, как отмечает Собянин, эти цифры планируют увеличить за счёт привлечения частных клиник.

В Москве зафиксировано 50 646 случаев коронавируса. Это практически половина от всех случаев в стране. Из них 4,6 тысячи пациентов вылечились, 546 человек скончались.

Главное о ситуации с коронавирусом в Петербурге, стране и мире читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (2)

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Zampano
Стоит отметить, что американская ассоциация радиологов (American College of Radiology) не рекомендует использовать КТ для скрининга на COVID-19 или как анализ первой линии для постановки диагноза COVID-19. Идея нарастить количество сделанных КТ - опасная, или ещё хуже недавняя история с депутатом, который решил, что заболел, но его не хотели класть в больницу, и тогда он пошёл и сделал себе КТ, и коронавирус нашли, и в больницу положили.
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