В Москве искать коронавирус начал искусственный интеллект. Но стопроцентной гарантии дать не может
В Москве к диагностированию коронавирусной инфекции подключили искусственный интеллект. Он анализирует данные компьютерной томографии и выдаёт результат с погрешностью в 10%.
«Это компьютерное «зрение» — с помощью технологий искусственного интеллекта запускает экспертное заключение по снимкам КТ на коронавирус», — рассказал мэр столицы Сергей Собянин, который 29 апреля посетил референс-центр лучевой диагностики.
Со среды единый радиологический центр начал получать все снимки из 45 московских центров компьютерной томографии. Система искусственного интеллекта обрабатывает данные в течение пяти минут и выдаёт результат, подготовка описания и передача исследования занимает менее получаса.
«Сейчас алгоритм работает как защита от ошибок, чтобы не пропустить патологию», — цитирует «РИА Новости» директора Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергея Морозова. По его словам, за один день проведено 3802 исследования, их точность составила порядка 92%. При этом городские поликлиники за сутки проводят около 4 тысяч КТ-исследований, и, как отмечает Собянин, эти цифры планируют увеличить за счёт привлечения частных клиник.
В Москве зафиксировано 50 646 случаев коронавируса. Это практически половина от всех случаев в стране. Из них 4,6 тысячи пациентов вылечились, 546 человек скончались.
Главное о ситуации с коронавирусом в Петербурге, стране и мире читайте в трансляции «Фонтанки».