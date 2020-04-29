В Москве искать коронавирус начал искусственный интеллект. Но стопроцентной гарантии дать не может

В Москве к диагностированию коронавирусной инфекции подключили искусственный интеллект. Он анализирует данные компьютерной томографии и выдаёт результат с погрешностью в 10%.



«Это компьютерное «зрение» — с помощью технологий искусственного интеллекта запускает экспертное заключение по снимкам КТ на коронавирус», — рассказал мэр столицы Сергей Собянин, который 29 апреля посетил референс-центр лучевой диагностики.



Со среды единый радиологический центр начал получать все снимки из 45 московских центров компьютерной томографии. Система искусственного интеллекта обрабатывает данные в течение пяти минут и выдаёт результат, подготовка описания и передача исследования занимает менее получаса.

