Во время ремонта региональной трассы Мины — Новинка в Гатчинском районе Ленобласти дорожники сделали вирусную «разметку» и тут же её срезали
Как сообщали 29 апреля в ГКУ «Ленавтодор», острые зубья дорожной фрезы убрали изношенный слой асфальта c надписью «COVID-19».
КДХ Ленобласти
Символический жест объяснили пожеланием скорейшей победы врачам над коронавирусной инфекцией.
«Чтобы эта зараза быстрее исчезла, а мир смог вернуться к нормальной жизни», — прокомментировали в заказчике ремонтных работ ГКУ «Ленавтодор».
Сам ремонт участка дороги от деревни Мины до деревни Клетно длиною в 10 километров предполагает укладку двух слоев нового полотна, укрепление обочины и установку новых знаков.