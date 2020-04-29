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29.04.2020 16:04
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Под Петербургом COVID-19 срезали вместе с асфальтом

Во время ремонта региональной трассы Мины — Новинка в Гатчинском районе Ленобласти дорожники сделали вирусную «разметку» и тут же её срезали

Как сообщали 29 апреля в ГКУ «Ленавтодор», острые зубья дорожной фрезы убрали изношенный слой асфальта c надписью «COVID-19».

КДХ Ленобласти

Символический жест объяснили пожеланием скорейшей победы врачам над коронавирусной инфекцией.

«Чтобы эта зараза быстрее исчезла, а мир смог вернуться к нормальной жизни», — прокомментировали в заказчике ремонтных работ ГКУ «Ленавтодор».

Сам ремонт участка дороги от деревни Мины до деревни Клетно длиною в 10 километров предполагает укладку двух слоев нового полотна, укрепление обочины и установку новых знаков.

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Комментарии (2)

aleksejkorobov
берут пример с С. Бордюрыча??
155296642
В Севастополе вчера заболело 40 человек. На вчерашнее утро было 30 больных.
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