Путин призвал не допустить дефицита топлива. Правда, пока его хватает с избытком

Это заявление могло бы озадачить экспертов отрасли, которые уже почти месяц твердят об остром избытке предложения из-за катастрофического падения спроса. Еще в начале апреля Минэнерго отмечал сокращение продаж бензина через АЗС на 40%. В Петербурге на некоторых станциях снижение достигает 70%.

Единственное, что могло бы объяснить призыв президента, — отчетливая тенденция к сокращению производства на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК (структура Минэнерго), в первую неделю апреля объем производства сократился на 18%. Более свежие данные говорят о том, что падение выработки бензина продолжилось и к концу месяца. Так, согласно оперативной сводке ведомства, с 15 по 21 апреля производство автомобильных бензинов в России упало на 6,4% (до 558 тыс. тонн), а дизельного топлива — на 1,6% (1 357 тыс. тонн).



Это позволило немного снизить огромные товарные остатки топлива, скопившиеся на НПЗ и нефтебазах: на 3% по бензину (1,7 млн тонн) и на 2,3% — по дизтопливу (2,6 млн тонн).



Однако при этом отгрузки на внутренний рынок также сокращаются. За прошлую неделю бензина на рынок ушло на 7,6% меньше (405 тыс. тонн), а дизеля, даже с учетом разгара сельскохозяйственных работ, — на 0,5% меньше (634 тыс. тонн), чем неделей ранее. В масштабе трех месяцев поставки бензина сократились на 29,3% по сравнению с январем 2020 года.

