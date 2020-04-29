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29.04.2020 15:44
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Путин призвал не допустить дефицита топлива. Правда, пока его хватает с избытком

Владимир Путин, выступая в среду, 29 апреля, на совещании по вопросам развития энергетики, заявил об опасности возникновения дефицита топлива на внутреннем рынке.

«Нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны», — цитирует президента РИА «Новости».

Это заявление могло бы озадачить экспертов отрасли, которые уже почти месяц твердят об остром избытке предложения из-за катастрофического падения спроса. Еще в начале апреля Минэнерго отмечал сокращение продаж бензина через АЗС на 40%. В Петербурге на некоторых станциях снижение достигает 70%.

Единственное, что могло бы объяснить призыв президента, — отчетливая тенденция к сокращению производства на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК (структура Минэнерго), в первую неделю апреля объем производства сократился на 18%. Более свежие данные говорят о том, что падение выработки бензина продолжилось и к концу месяца. Так, согласно оперативной сводке ведомства, с 15 по 21 апреля производство автомобильных бензинов в России упало на 6,4% (до 558 тыс. тонн), а дизельного топлива — на 1,6% (1 357 тыс. тонн).

Это позволило немного снизить огромные товарные остатки топлива, скопившиеся на НПЗ и нефтебазах: на 3% по бензину (1,7 млн тонн) и на 2,3% — по дизтопливу (2,6 млн тонн).

Однако при этом отгрузки на внутренний рынок также сокращаются. За прошлую неделю бензина на рынок ушло на 7,6% меньше (405 тыс. тонн), а дизеля, даже с учетом разгара сельскохозяйственных работ, — на 0,5% меньше (634 тыс. тонн), чем неделей ранее. В масштабе трех месяцев поставки бензина сократились на 29,3% по сравнению с январем 2020 года.

Для сравнения: недельный объем производства бензина в России три месяца назад составлял 769 тыс. тонн. Тогда почти 200 тыс. ушло на экспорт и в запас.

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Комментарии (11)

daisychain
Вот, помню, приказал наш Главный Приказчик как-то не допустить дефицита снега зимой - так столько много снега было, что улицы не могли расчистить!
Уважают, значит. Прислушиваются к наказам.
aleksejkorobov
он только языком трепать умеет. всех учит кому что и как надо делать, а сам сидит сложа ручки
atf
Ну если он слово сказал, значит бензин точно подорожает.
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