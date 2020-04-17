Почему нефть падает, а бензин не дешевеет — вопрос риторический. Но «Фонтанка» попыталась разобраться, что же на самом деле надо сделать, чтобы его стоимость упала не на пять копеек.

Минус 15 рублей. Снижать цены на бензин АЗС не могут, потому что потом их будет не поднять

автор фото Виктор Коротаев/Коммерсантъ

На этой неделе котировки бензина на петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упали до исторического минимума. Почти два месяца ушло на то, чтобы российские нефтяники приняли и смирились с очевидным фактом - чтобы продать их бензин, надо делать серьезные скидки.

Падение цен на нефть на мировых рынках обрушило котировки почти втрое уже к середине марта. Марка Brent падала примерно до 25 долларов за баррель уже 18 марта, тогда как в январе ее продавали за 70.

С российскими сортами дела обстоят еще хуже: Urals торговался в Лондоне в первых числах апреля по 16 долл./барр., хотя в январе цена превышала 61 долл./барр. Авторитетное отраслевое агентство Argus сообщало, что реальные сделки на российскую нефть с отгрузкой из Приморска проходили по цене около 10 долларов, а наши партнеры в Белоруссии заявляли, что сумели получить контракт по цене в 4 доллара с учетом всех скидок.



Однако до сих пор это положение дел, кажется, совершенно не касалось розничных цен на российских АЗС. Судя по ценникам на стелах автозаправок, на дворе все еще январь, сделка по ОПЕК+ в силе, никакого коронавируса нет, и все бури и катаклизмы на нефтяном рынке обошли нас стороной.

«Фонтанка» обсудила с отраслевыми экспертами условия, при которых цены на бензин в России реально упадут. Они рассказали, в каком случае бензин мог бы подешеветь как минимум на 15 рублей. Но для этого государству надо будет принимать очень неприятные для себя решения.

Росстат уже отчитался о снижении розничных цен на бензин, однако эти колебания измеряются единицами копеек, и их надо рассматривать, скорее, как статистическую погрешность. Никакого отношения к реальному положению дел на рынке они не имеют.

А ситуация в отрасли поистине драматическая. И бесконечно игнорировать факт дешевой нефти невозможно. Уже к началу апреля выяснилось, что за рубежом наше народное богатство пользуется крайне низким спросом на фоне общемирового снижения потребления.



Показатель «нетбэк» (стоимость реальных поставок на экспорт с учетом транспортных расходов) упал ниже внутренних еще в конце февраля. Сейчас он находится на уровне 23-24 тыс. рублей за тонну бензина АИ-95 (то есть около 18 рублей за литр), а «нетбэк» по АИ-92 падал в конце марта и до 19,4 тыс. рублей за тонну (14,6 руб./литр). Продавать за границу топливо сейчас очевидно менее выгодно, чем продавать внутри России.

Но внутренний рынок переварить прежние объемы не способен — у нас ведь тоже все падает. В итоге случилось затаривание рынка: из-за самоизоляции граждан машин по дорогам ездит мало, и они гораздо реже заправляются. Обычные объемы топлива, которое АЗС раньше заказывали на неделю, не выбираются, и новые, соответственно, не заказываются.

«На разных АЗС падение объемов продаж составило от 40 до 70%. В одной из крупнейших сетей города, которая в прошлом году сменила владельца, вчера сказали, что общий объем прокачки у них упал вдвое, - рассказывает Олег Ашихмин, глава Нефтяного клуба СПб. - При этом общий уровень затрат никуда не делся: зарплаты, налоги, коммунальные платежи».



О таком же примерно падении по всей стране в четверг заявил и замминистра энергетики РФ Павел Сорокин: «По итогам мониторинга марта и первых двух недель апреля, после введения мер самоизоляции значительно снизилась мобильность населения, и произошло падение потребления бензина в среднем на чуть более 40%. По дизелю падение меньше - около 30-35%».

Запасы на нефтебазах — соответственно — тоже не расходуются. Но НПЗ продолжают переваривать нефть в бензин, ведь она идет по трубам из скважин, а их просто так не заткнуть. И куда-то выработанное топливо девать надо.

По словам собеседников «Фонтанки», следящих за котировками, в четверг, 16 апреля, цены на бензин на бирже наконец-то резко пошли вниз: одна из крупнейших в стране нефтяных компаний якобы начала откровенно понижать цену — на 1500-3000 рублей сразу. Однако покупать нефтепродукты даже по такой цене откровенно некому: нефтебазы переполнены, ведь АЗС не заказывают новые объемы. Доходит до того, что в числе возможных мер поддержки нефтяники подумывают попросить мораторий на штрафы РЖД за простой вагонов. То есть нефтепродукты хранятся уже не на нефтебазах, а в вагонах.



В итоге в четверг, 16 апреля, СПбМТСБ закрылась на исторически низком уровне котировок на бензин: биржевой индекс цен на Аи-92 в европейской части России составил 36 486 рублей за тонну. С утра пятницы цена упала еще ниже: до 35,9 тыс. рублей за тонну. В пересчете на литры речь идет о 26,75 рубля за литр. Аи-95 торговался по 37 287 рублей за тонну, то есть по 28,15 рубля за литр.

В этой цене уже есть и акциз, и все остальные налоги и расходы, которые несут нефтедобывающие компании, магистральные трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы. Из конечной цены, которую должен видеть на стеле АЗС водитель, не хватает примерно 6 рублей с литра расходов розничной сети, объясняет «Фонтанке» Олег Ашихмин.

Традиционно объяснение, почему при падении цен на нефть стоимость бензина в России не падает, сводилось к мерам госрегулирования. Около 70% в цене бензина — это налоги и сборы https://fontanka.ru/2020/03/11/69025966/. К примеру, акциз — это около 22%, налог на добычу полезных ископаемых — еще около 30%, налог на добавленную стоимость — 20%.



Во-вторых, с 2018 года в стране действует так называемый «демпфер». Согласно этому принципу, если нефть на мировых рынках дорожает настолько, что нефтяникам становится очень невыгодно продавать ее на внутреннем рынке, государство компенсирует им разницу, чтобы они все же поставляли какие-то объемы российским покупателям. В нынешних же условиях экстремально низких цен вышло так, что наоборот нефтяники вынуждены сами платить государству. Отраслевые эксперты оценивали, что по итогам марта им всем надо будет заплатить в казну около 35 млрд рублей, хотя, например, в декабре 2019 года они получили из бюджета 36,1 млрд рублей. Эти выплаты в какой-то мере сдерживали до сих пор внутренние оптовые цены, так как «демпфер» также закладывался в стоимость топлива.

Однако сейчас мы видим, что прежние аргументы о необходимости высоких цен на бензин уже не работают. Оптовые цены снижаются, несмотря на высокие налоги и сборы. И выходит, что экстремально низкая цена в опте и совершенно обычные цены на АЗС дают необычно высокую дельту, которая оборачивается прибылью для сетей. По состоянию на 17 апреля эту разницу можно оценить примерно в 16-17 рублей за литр. А ведь еще недавно заправщики говорили, что их нормальная маржа — это 5-6 рублей. А выживать им удавалось и тогда, когда на некоторое время эта дельта составляла всего 2-3 рубля.

