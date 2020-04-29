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29.04.2020 10:35
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Сбербанк спрогнозировал пик эпидемии. «Нам нужно по-прежнему соблюдать все правила самоизоляции»

Сбербанк построил математическую модель, которая предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России. Как сообщает 29 апреля РИА Новости, по расчетам аналитиков пик эпидемии по всей стране придется на первую декаду мая, в Москве он наступит немного раньше.

«Поэтому нам нужно по-прежнему соблюдать все правила самоизоляции, максимально оберегая наших родителей, бабушек и дедушек», — подчеркнул первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

По его словам, над математической моделью работали специалисты по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта. Модель создана на основе эпидемиологического симулятора GLEAM бостонского Северо-Восточного университета. При расчетах учитываются «распределение населения по районам и по странам, миграция между этими районами с использованием всех видов транспорта и все возможные статусы заболевших — от восприимчивых к заболеванию до выздоравливающих», — пишет РИА Новости.

Напомним, накануне Владимир Путин продлил коронавирусные ограничения и «нерабочие дни» в России до 11 мая включительно.

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Комментарии (12)

Владислав М
Сбербанк не может курс рубля-то спрогнозировать, куда ему в медицину-то лезть!
kuk-vasyusha
страна вирусологов)))))
NasushnyBread
А где то в это время, грозно затаившись, молчит Дмитрий Рогозин ;-)
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