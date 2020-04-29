Сбербанк спрогнозировал пик эпидемии. «Нам нужно по-прежнему соблюдать все правила самоизоляции»

Сбербанк построил математическую модель, которая предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России. Как сообщает 29 апреля РИА Новости, по расчетам аналитиков пик эпидемии по всей стране придется на первую декаду мая, в Москве он наступит немного раньше.



«Поэтому нам нужно по-прежнему соблюдать все правила самоизоляции, максимально оберегая наших родителей, бабушек и дедушек», — подчеркнул первый зампред правления банка Александр Ведяхин.



По его словам, над математической моделью работали специалисты по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта. Модель создана на основе эпидемиологического симулятора GLEAM бостонского Северо-Восточного университета. При расчетах учитываются «распределение населения по районам и по странам, миграция между этими районами с использованием всех видов транспорта и все возможные статусы заболевших — от восприимчивых к заболеванию до выздоравливающих», — пишет РИА Новости.

