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28.04.2020 20:38
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Собянин продлил ограничения в Москве до 11 мая включительно. Организация детского отдыха приостановлена до конца июля

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима повышенной готовности в Москве до 11 мая включительно.

«В нынешних условиях это решение абсолютно необходимо. Количество москвичей, находящихся в больницах с диагнозом коронавирус, выросло до 17 тыс. человек. Сотни находятся в реанимации и на ИВЛ. Ежедневно умирает по 30-40 человек», — отметил Сергей Собянин в своём блоге. Он также сообщил, что несмотря на некоторое снижение динамики прироста заболеваний COVID-19, больных за неделю стало на 70 % больше.

Мэр призвал горожан оставаться дома.

Кроме того, и организацию летнего детского отдыха в Москве - по крайней мере, первые две смены, - придётся остановить до августа, констатировал градоначальник.

«К сожалению, мы видим, что в ближайшие месяцы большинство регионов страны вряд ли смогут принять наших ребят. Проведение городских смен в школах также несет риск возникновения очагов заболевания. Поэтому мы приостановили организацию детского отдыха до 31 июля 2020 года», - отметил Собянин

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Комментарии (5)

муматор
А как же это? https://www.fontanka.ru/2020/04/28/69231721/
Чему верить?
bubor
Выходные для родителей тоже до 31 июля? Если нет, то что делать с детьми начальных классов не имеющих бабушек и дедушек?
igoruha
Оленевод -китайский ставленник. Вот он и копирует действия своих хозяев
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