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28.04.2020 19:56
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Мишустин утвердил 28 апреля Днём работника скорой медицинской помощи

Премьер-министр России Михаил Мишустин официально утвердил 28 апреля Днём работника скорой медицинской помощи. Соответствующее постановление 28 апреля опубликовано на сайте правительства РФ.

«До сих пор праздник был неофициальным. Именно в этот день в 1898 году в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов», — говорится в документе.

Предложение сделать праздник официальным во время своего выступления по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 сделал Владимир Путин.

Напомним, в России с начала пандемии было диагностировано 93 558 случаев заражения, 867 пациентов с COVID-19 умерли. «Фонтанка» за развитием пандемии в Петербурге, России и в мире следит онлайн.

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