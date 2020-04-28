Мишустин утвердил 28 апреля Днём работника скорой медицинской помощи

Премьер-министр России Михаил Мишустин официально утвердил 28 апреля Днём работника скорой медицинской помощи. Соответствующее постановление 28 апреля опубликовано на сайте правительства РФ.

«До сих пор праздник был неофициальным. Именно в этот день в 1898 году в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов», — говорится в документе.

Предложение сделать праздник официальным во время своего выступления по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 сделал Владимир Путин.