В России появится новый праздник. Путин хочет сделать 28 апреля Днем работника скорой

Президент России перед совещанием с руководителями субъектов РФ по поводу ситуации с COVID-19 в стране предложил официально закрепить ещё один профессиональный праздник.

«Думаю, было бы правильно установить именно в эту дату (28 апреля) профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи», — заявил 28 апреля Владимир Путин в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, такой праздник уже отмечается неофициально, поэтому он решил его закрепить. Путин поблагодарил медиков за то, что они находятся на передовой борьбы с коронавирусом.