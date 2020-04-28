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28.04.2020 18:00
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В России появится новый праздник. Путин хочет сделать 28 апреля Днем работника скорой

Президент России перед совещанием с руководителями субъектов РФ по поводу ситуации с COVID-19 в стране предложил официально закрепить ещё один профессиональный праздник.

«Думаю, было бы правильно установить именно в эту дату (28 апреля) профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи», — заявил 28 апреля Владимир Путин в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, такой праздник уже отмечается неофициально, поэтому он решил его закрепить. Путин поблагодарил медиков за то, что они находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

«Нерабочую неделю» с 28 марта по 5 апреля Владимир Путин ввел после обращения к гражданам. В начале апреля президент РФ продлил режим «нерабочих дней» до конца месяца.

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Комментарии (10)

Zloi_prohozhiy
а систему здравоохранения, много лет разрушаемую, восстанавливать не хочет? Обычным праздничком, конечно, проще обойтись
Noisymouse
А существующий День медицинского работника-то чем не устраивает?
efela
Устал наш президент в самоизоляции, душа, видать праздника требует - вон сколько новых праздников сегодня навыдумывал.
Лучше бы выполнил свои обещания врачам.
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