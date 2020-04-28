Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 28 апреля

Принимаемые в период пандемии законы вызывают отторжение не только внутри страны (например, ответственность за распространение неподтвержденной информации), но и за рубежом. Перенос Россией даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября вызвал негативную реакцию в Японии. Премьер-министр Синдзо Абэ отказался присутствовать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, если торжественные мероприятия состоятся 3 сентября.

В 2010 году датой окончания войны Россия установила 2 сентября — день, когда был подписан акт капитуляции Японии.

Но вот надо было возвращаться к этой теме и переносить на 3-е. С 1945 года эта дата была днем победы над Японией.