Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 28 апреля
Россия на пороге новых ограничений по коронавирусу, бизнес не получает помощи от государства, какие еще медучреждения переоборудуют в инфекционные блоки — следим за событиями вторника, 28 апреля.
А вот как должен выглядеть врач, входящий в квартиру к пациенту с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом.
Стоимость лечения одного больного COVID-19 - 10 тысяч рублей. Тариф предполагает десять визитов терапевта.
Кроме стационарных больных коронавирусом, есть амбулаторные. Их наблюдают на дому.
Районы с наибольшим количеством таких зараженных - Невский, Приморский, Калининский.
Это данные центра Алмазова на 24 апреля.
Принимаемые в период пандемии законы вызывают отторжение не только внутри страны (например, ответственность за распространение неподтвержденной информации), но и за рубежом. Перенос Россией даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября вызвал негативную реакцию в Японии. Премьер-министр Синдзо Абэ отказался присутствовать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, если торжественные мероприятия состоятся 3 сентября.
В 2010 году датой окончания войны Россия установила 2 сентября — день, когда был подписан акт капитуляции Японии.
Но вот надо было возвращаться к этой теме и переносить на 3-е. С 1945 года эта дата была днем победы над Японией.
Частные лаборатории «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest намерены начать массовое тестирование на антитела к коронавирусу, сообщают «Ведомости».
Тесты выявляют ранние (IgM) и поздние (IgG) антитела.
Разъяснение от главного врача городской клинической больницы Валерия Вечорко:
«Наша больница с 24.04 активно начала обследование сотрудников с помощью экспресс-тестов #BOOZEK COVID-19. Это хроматографический иммуноанализ с латеральным потоком, который выявляет антитела #IgG и #IgM в цельной крови. Данный тест позволяет за короткое время (15 минут) понять наличие иммуноглобулина в крови человека и определить стадию заболевания.
На данный момент обследовано около 1350 сотрудников. Повышенный уровень IgG указывает на то, что человек, сдавший кровь, уже переболел данной инфекцией и имеет к ней иммунитет».
Больше половины случаев заражения в стране приходится на Москву. На нижнем графике представлена динамика заболеваемости. Она перестала «скакать» и в последние дни планомерно увеличивается.
Метро Петербурга оставляет сокращенный график работы на майские праздники. Станции работают до 22 часов, некоторые переходы закрыты. Подробности тут.
Умерла медсестра Гатчинской больницы Наталья Хечумова. Ей диагностировали COVID-19. Это первая коронавирусная смерть в Ленобласти.
Полиция продолжает охоту за петербуржцами, укрепляющих здоровье прогулками по паркам и спортивным площадкам. Вторя нашему шеф-редактору, которому тоже «посчастливилось» встретиться с патрулем, хочется сказать: уважаемые сотрудники, руководствуйтесь духом запретов, а не буквой. Погоня за показателями вряд ли очистит страну от коронавируса.
У Петербурга не осталось бюджетных запасов, начинают сыпаться запланированные проекты. Сегодня стало известно об отмене транспортной реформы, деньги пойдут на борьбу с коронавирусом.
Россия вышла на 8-е место по числу зараженных, обогнав Иран. Он еще не представил суточную статистику, но учитывая, что в среднем сейчас там регистрируется тысяча случаев в сутки, мы останемся впереди него. На данный момент в России — 93 558 случаев, в Иране — 91 472.
Разбивка новых случаев по регионам.
В России умерли 72 человека за сутки. Сколько в Петербурге — еще неизвестно.
В стране за сутки зарегистрированы 6411 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных — 93 558.
Россия накануне обогнала Китай по числу зараженных, а сегодня, с большой долей вероятности, позади останется Иран.
Более половины российских предпринимателей не получили и вряд ли получат государственную поддержку, так как они не вошли в отраслевой список нуждающихся, следует из опроса Торгово-промышленной палаты.