В системе исполнения наказаний выявили более трехсот случаев заражения коронавирусом. В основном среди сотрудников

«По состоянию на 28.04.2020 в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено 18 728 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271. Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных эта цифра сегодня составляет 40 случаев», — сообщили изданию.

При этом среди заболевших нет тяжелых случаев, уверяют во ФСИН. В ведомстве также напомнили, что в некоторых регионах уже введен режим особых условий — например, приостановлен прием посылок и передач, а подозреваемых и обвиняемых не вывозят на судебно-следственные действия.



Напомним, о первом случае заболевания в системе ФСИН стало известно 6 апреля — заразился сотрудник исправительной колонии № 5 в Рязанской области. Особый режим в СИЗО начали вводить еще раньше — 18 марта были запрещены свидания. К концу марта в московские СИЗО даже перестали пускать адвокатов. В петербургские Кресты защитников пускали, но только в маске и перчатках, а в комнатах для встреч установили стеклянные перегородки. Сегодня во ФСИН уточнили, что в СИЗО, которые работают в режиме особых условий, сотрудников перевели на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждений. Сменщики должны находиться дома на самоизоляции. На всех проходных установлены медицинские «фильтры», где сотрудников осматривают и меряют им температуру.

