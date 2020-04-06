Первый случай коронавируса в системе ФСИН: в рязанской колонии заболел сотрудник

Термометром и санитарно-просветительской работой борются в рязанской колонии, где у сотрудника выявили Covid-19 с распространением заразы. Об этом сообщает 6 апреля пресс-служба УФСИН региона.



По данным ведомства, первый случай коронавируса выявили у сотрудника исправительной колонии № 5. Пока эпидемиологическая обстановка в самой колонии стабильная. Регулярно проводится дезинфекция всех помещений колонии и прилегающей к ней территории. Также проводится кварцевание и проветривание.



На 6 апреля 2020 года среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в учреждениях УИС региона, не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

