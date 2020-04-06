Первый случай коронавируса в системе ФСИН: в рязанской колонии заболел сотрудник
Термометром и санитарно-просветительской работой борются в рязанской колонии, где у сотрудника выявили Covid-19 с распространением заразы. Об этом сообщает 6 апреля пресс-служба УФСИН региона.
По данным ведомства, первый случай коронавируса выявили у сотрудника исправительной колонии № 5. Пока эпидемиологическая обстановка в самой колонии стабильная. Регулярно проводится дезинфекция всех помещений колонии и прилегающей к ней территории. Также проводится кварцевание и проветривание.
На 6 апреля 2020 года среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в учреждениях УИС региона, не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
«Введен контроль за сотрудниками и осужденными с осмотром и термометрией. На КПП и входных пунктах организована дезинфекция рук сотрудников. Ежедневно с сотрудниками и осужденными проводится санитарно-просветительская работа», — отмечают в пресс-службе.
В самой колонии на время карантинных мероприятий прекращен прием осужденных и перевод их в другие учреждения УИС, приостановлены длительные и краткосрочные свидания, а также прием посылок и передач.
У лиц, которые находились в контакте с заболевшим сотрудником, взяты необходимые анализы. Также тесты на COVID-19 взяты у всех осужденных с признаками ОРВИ. Все результаты отрицательные.
Сам заболевший сотрудник лечится в условиях самоизоляции. Пока течение болезни проходит в легкой форме.