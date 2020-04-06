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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 17:48
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Первый случай коронавируса в системе ФСИН: в рязанской колонии заболел сотрудник

Термометром и санитарно-просветительской работой борются в рязанской колонии, где у сотрудника выявили Covid-19 с распространением заразы. Об этом сообщает 6 апреля пресс-служба УФСИН региона.

По данным ведомства, первый случай коронавируса выявили у сотрудника исправительной колонии № 5. Пока эпидемиологическая обстановка в самой колонии стабильная. Регулярно проводится дезинфекция всех помещений колонии и прилегающей к ней территории. Также проводится кварцевание и проветривание.

На 6 апреля 2020 года среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в учреждениях УИС региона, не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

«Введен контроль за сотрудниками и осужденными с осмотром и термометрией. На КПП и входных пунктах организована дезинфекция рук сотрудников. Ежедневно с сотрудниками и осужденными проводится санитарно-просветительская работа», — отмечают в пресс-службе.

В самой колонии на время карантинных мероприятий прекращен прием осужденных и перевод их в другие учреждения УИС, приостановлены длительные и краткосрочные свидания, а также прием посылок и передач.

У лиц, которые находились в контакте с заболевшим сотрудником, взяты необходимые анализы. Также тесты на COVID-19 взяты у всех осужденных с признаками ОРВИ. Все результаты отрицательные.

Сам заболевший сотрудник лечится в условиях самоизоляции. Пока течение болезни проходит в легкой форме.

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Комментарии (1)

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