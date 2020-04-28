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28.04.2020 07:00
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Экс-дипломат КНДР предположил, почему Ким Чен Ын может не показываться на публике

Судьба северокорейского лидера КНДР продолжает обрастать слухами. На сей раз экс-дипломат республики Тхэ Ен Хо рассказал телеканалу CNN, что Ким Чен Ын, вероятно, серьёзно болен.

«Ким Чен Ын не только лидер Северной Кореи, но и внук Ким Ир Сена (...). Для северокорейцев это (отсутствие Ким Чен Ына на мероприятиях по случаю дня рождения Ким Ир Сена - ИФ), действительно, ненормально», - считает Тхэ Ен Хо.

По его словам, только отсутствие возможности самостоятельно передвигаться могло объяснить отсутствие на мероприятиях 36-летнего правителя.

«Я не совсем уверен, действительно ли он перенес какую-то операцию или что-то еще. Ясно одно - он не может самостоятельно встать или нормально ходить» - добавил бывший северокорейский дипломат.

Тхэ Ен Хо также отметил, что точной информацией о состоянии Ким Чен Ына сейчас могут располагать лишь ближайшие члены семьи. Он также напомнил, что смерть Ким Чен Ира держалась втайне в течение двух дней. Даже министр иностранных дел Северной Кореи узнал о ней всего за два часа до официального объявления,

Лидер КНДР не появляется на публике с 11 апреля. Два дня назад СМИ Гонконга сообщили о его смерти на операционном столе, однако, эта информация так и осталась неподтверждённой. В Кремле ждут официальных данных.

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