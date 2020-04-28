Экс-дипломат КНДР предположил, почему Ким Чен Ын может не показываться на публике

«Ким Чен Ын не только лидер Северной Кореи, но и внук Ким Ир Сена (...). Для северокорейцев это (отсутствие Ким Чен Ына на мероприятиях по случаю дня рождения Ким Ир Сена - ИФ), действительно, ненормально», - считает Тхэ Ен Хо.

«Я не совсем уверен, действительно ли он перенес какую-то операцию или что-то еще. Ясно одно - он не может самостоятельно встать или нормально ходить» - добавил бывший северокорейский дипломат.



Тхэ Ен Хо также отметил, что точной информацией о состоянии Ким Чен Ына сейчас могут располагать лишь ближайшие члены семьи. Он также напомнил, что смерть Ким Чен Ира держалась втайне в течение двух дней. Даже министр иностранных дел Северной Кореи узнал о ней всего за два часа до официального объявления,



Лидер КНДР не появляется на публике с 11 апреля. Два дня назад СМИ Гонконга сообщили о его смерти на операционном столе, однако, эта информация так и осталась неподтверждённой. В Кремле ждут официальных данных.

