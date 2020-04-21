В Кремле не знают, что происходит с лидером КНДР, а слухи комментировать не будут
Официальный Кремль дал понять, что не доверяет публикациям СМИ о критическом состоянии здоровья лидера Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ына и будет ориентироваться в своих оценках на официальную информацию властей по этому поводу, а её пока нет.
Об этом заявил 21 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его комментарий по этому поводу приводят российские информагентства. «Мы видели сообщения СМИ, не знаем, в какой степени эти сообщения соответствуют действительности, ждем официальных данных», — сказал представитель Кремля.
Ранее телекомпания СNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Соединенные Штаты изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. Никакого подтверждения этой информации она не привела.
Это сообщение появилось после того, как южнокорейское интернет-издание Daily NK сообщило, что Ким проходит лечение на вилле в курортном уезде Хянсан за пределами Пхеньяна после сердечно-сосудистой процедуры. Собеседник Daily NK утверждал, что Ким Чен Ын столкнулся с проблемами со здоровьем в последние месяцы из-за ожирения, курения и стресса. Южнокорейские власти в свою очередь заявили об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына.