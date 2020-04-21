В Кремле не знают, что происходит с лидером КНДР, а слухи комментировать не будут

Официальный Кремль дал понять, что не доверяет публикациям СМИ о критическом состоянии здоровья лидера Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ына и будет ориентироваться в своих оценках на официальную информацию властей по этому поводу, а её пока нет.

Об этом заявил 21 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его комментарий по этому поводу приводят российские информагентства. «Мы видели сообщения СМИ, не знаем, в какой степени эти сообщения соответствуют действительности, ждем официальных данных», — сказал представитель Кремля.