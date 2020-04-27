Центробанк озаботился проблемой страхования льготной ипотеки. Риски предлагают взять на себя банкам

Как правило, банк снижает ставку по ипотеке, если заемщик страхует приобретаемую или заложенную недвижимость, свои жизнь и здоровье, тем самым снижая риски по кредиту. Расходы на страхование «не всегда попадают в расчет полной стоимости кредита», что затрудняет представления потребителей о реальных затратах на ипотеку, отмечается в релизе Центробанка.

Банк России предлагает страховать риски по ипотечным займам за счет банка-кредитора. Концепция ипотечного кредитования, снимающая дополнительную нагрузку с потребителей, опубликована 27 апреля на сайте регулятора.

Для снижения нагрузки заемщиков регулятор предлагает страховать риски за счет банка, выдающего ипотеку. Кредитная организация должна будет взять на себя все выплаты страховщику.



«Банк не будет иметь права требовать уплаты или возмещения страховой премии с заемщика, а также заключения иного договора страхования, — поясняет ЦБ. — Ожидается, что заключение договоров страхования кредитором приведет к снижению издержек на их заключение. Так, банк-кредитор, будучи более сильной стороной в переговорах со страховщиком, чем гражданин, сможет получить более выгодные условия и снизить расходы на страхование, в том числе за счет эффекта масштаба».



В ЦБ предполагают, что страхование за счет кредитора увеличит прозрачность сделки для потребителей, поскольку расходов и комиссий по страхованию, не заложенных в полную стоимость займа, не будет. Регулятор планирует в ближайшее время обсудить концепцию с банковским и страховым сообществами.

