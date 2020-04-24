Программа льготной ипотеки под 6,5% оказалась «с сюрпризом». Участникам придется страховать жизнь на несколько десятков тысяч рублей
Крупнейшие банки страны, которые начали принимать заявки на льготные ипотечные кредиты под 6,5%, раскрыли условия их выдачи — получить «антикризисную» ставку можно только при условии покупки страховки жизни.
Об участии в программе заявил сразу пул банков: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Открытие, Совкомбанк, Абсолют Банк и МКБ.
Как следует из данных, опубликованных на сайтах крупнейших кредитных учреждений, которые участвуют в программе субсидирования ипотечной стаки, отказ заемщиков от этого условия повышает стоимость кредита на 1 процентный пункт.
Это требование полностью законно. Банкиры подчеркивают, что в постановлении правительства от 23 апреля 2020 года №566 есть подпункт «з» пункта 5: «Кредитным договором может быть предусмотрено увеличение процентной ставки в случае незаключения заемщиком договоров личного страхования».
Кроме того, поскольку эта программа льготной ипотеки позиционируется как мера поддержки строительной отрасли, получить ее можно только на покупку новостройки. При этом минимальный первоначальный взнос составит 20%. Есть и ограничение по размеру кредита: 8 млн рублей для Петербурга и Москвы и 3 млн рублей для остальных регионов.
Сбербанк предоставляет кредит даже под чуть меньший процент — 6,4%, однако только при условии оформления страхования жизни. В противном случае, ставка составит 7,4%, подтвердили «Фонтанке» в госбанке. Аналогичные условия в ВТБ — 6,5% со страховкой и 7,5% - без страховки.
В тех банках, которые еще только планируют работу по льготной программе, напоминают, что такие условия — традиционны для всех других программ госсубсидий по кредитам.
Чтобы рассчитать, сколько будет стоить страхование жизни для участия в такой программе, консультанты Сбербанка направляют клиентов в он-лайн сервис «Дом.клик». Там программа предлагает несколько страховых компаний, у каждой их которых условия примерно одинаковы. Речь идет о выплате примерно 0,6% от размера кредитной задолженности.
В случае с максимально возможным кредитом на 8 млн рублей речь идет примерно о 51 тысяче рублей в качестве первого взноса. Если ориентироваться на такую страховую премию, полная стоимость кредита, который, согласно заявлениям правительства должен выдаваться под 6,5%, может оказаться приблизительно в районе 7,4%.
Вместе с тем, страховые компании, не упоминаемые в системе Сбербанка «Дом.клик», могут предлагать страхование дешевле. Так одна из крупнейших в стране компаний этого сектора предлагает при тех же услових страховку за 29 тысяч рублей. То есть заемщик, твердо решивший все же сэкономить на ипотеке, воспользовавшись льготной программой, это действительно может сделать. Средняя ставка предложения 15-ти крупнейших банков в марте 2020 года в России составляла на первичном рынке 8,73%.