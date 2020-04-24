Программа льготной ипотеки под 6,5% оказалась «с сюрпризом». Участникам придется страховать жизнь на несколько десятков тысяч рублей

Крупнейшие банки страны, которые начали принимать заявки на льготные ипотечные кредиты под 6,5%, раскрыли условия их выдачи — получить «антикризисную» ставку можно только при условии покупки страховки жизни.

Об участии в программе заявил сразу пул банков: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Открытие, Совкомбанк, Абсолют Банк и МКБ.

Как следует из данных, опубликованных на сайтах крупнейших кредитных учреждений, которые участвуют в программе субсидирования ипотечной стаки, отказ заемщиков от этого условия повышает стоимость кредита на 1 процентный пункт.



Это требование полностью законно. Банкиры подчеркивают, что в постановлении правительства от 23 апреля 2020 года №566 есть подпункт «з» пункта 5: «Кредитным договором может быть предусмотрено увеличение процентной ставки в случае незаключения заемщиком договоров личного страхования».

Кроме того, поскольку эта программа льготной ипотеки позиционируется как мера поддержки строительной отрасли, получить ее можно только на покупку новостройки. При этом минимальный первоначальный взнос составит 20%. Есть и ограничение по размеру кредита: 8 млн рублей для Петербурга и Москвы и 3 млн рублей для остальных регионов.

Сбербанк предоставляет кредит даже под чуть меньший процент — 6,4%, однако только при условии оформления страхования жизни. В противном случае, ставка составит 7,4%, подтвердили «Фонтанке» в госбанке. Аналогичные условия в ВТБ — 6,5% со страховкой и 7,5% - без страховки.

В тех банках, которые еще только планируют работу по льготной программе, напоминают, что такие условия — традиционны для всех других программ госсубсидий по кредитам.

