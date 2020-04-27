Нижегородскую область на третье место по приросту зараженных вывел Серафимо-Дивеевский монастырь. Там 76 заболевших
Очаг заболеваемости Covid-19 обнаружен в Серафимо-Дивеевском монастыре. Об этом 27 апреля сообщили в правительстве Нижегородской области.
Всего за сутки в регионе выявили 207 зараженных, что вывело Нижегородскую область на третье место в России по приросту заболевших.
«Среди 207 человек, у которых подтвержден диагноз, 76 были выявлены в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, где возник очаг заболеваемости. Минздрав Нижегородской области и региональное управление Роспотребнадзора оказывают поддержку медицинским специалистам, которые сейчас работают в Дивееве, и контролирует вместе с районным штабом ситуацию, чтобы не допустить распространения болезни в самом селе, где на данный момент зарегистрирован один случай», — заявил губернатор региона Глеб Никитин.
Во всех помещениях монастыря сейчас проводится дезинфекция.
Напомним, Россия сегодня обогнала Китай по количеству заболевших Covid-19. В Петербурге +161 случай заражения за сутки.