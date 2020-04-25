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25.04.2020 00:07
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В Ленобласти открывают парикмахерские и салоны красоты. Чтобы блондинкам в правительстве не завидовали

На территории Ленобласти вновь разрешается работа салонов красоты и парикмахерских. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает 24 апреля 47news.

Правда, бизнесменам придется соблюдать несколько условий: дезинфицировать мебель и контактные поверхности каждые два часа; обеспечить средствами для дезинфекции сотрудников; использовать приборы телеметрии; работать в масках, бахилах и перчатках, записывать контактные данные посетителей и время их прихода, использовать не более 50% посадочных мест. Кроме того, оказывать можно только услуги по уходу за волосами, а также маникюру и педикюру. Отметим, фактически Дрозденко повторяет рекомендации Роспотребнадзора.

Напомним, ранее чиновниц правительства Ленобласти жительницы региона заподозрили в нарушении запретов и посещении подпольных парикмахерских — те слишком хорошо выглядели.

Открывать салоны красоты и парикмахерские можно только в городах Ленобласти, где зафиксировали не более пяти случаев заражения коронавирусом или в других населенных пунктах (случаев заболевания не более трех). 47News подробно писал, где именно смогут работать бизнесмены.

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Комментарии (2)

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А в лес значит по прежнему нельзя. Кстати, а кроме воспитательной беседы за посещение леса что-нибудь предусмотрено?
spb7771250
Так и вижу, как парикмахерская в условном Мурино старательно выполняет требования безопасности. ) Мое мнение - это неверное решение. Посмотрим. )
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