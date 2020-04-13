Брифинг о мерах по недопущению распространения коронавируса в Ленобласти, в котором 13 апреля участвовали чиновницы-блондинки, навел жителей, а особенно жительниц региона, на мысль плохо подумать об исполнении государевыми людьми мер безопасности.



Как пишет 47news, страдающие без возможности постричь и постричься, с завистью разглядели следы ухода у председателя комитета по социальной политике Светланы Шлемовой и комитета по малому бизнесу Светланы Нерушай

