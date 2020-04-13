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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 19:04
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Чиновниц Ленобласти заподозрили в посещении подпольных парикмахерских

Брифинг о мерах по недопущению распространения коронавируса в Ленобласти, в котором 13 апреля участвовали чиновницы-блондинки, навел жителей, а особенно жительниц региона, на мысль плохо подумать об исполнении государевыми людьми мер безопасности.

Как пишет 47news, страдающие без возможности постричь и постричься, с завистью разглядели следы ухода у председателя комитета по социальной политике Светланы Шлемовой и комитета по малому бизнесу Светланы Нерушай

Фото: скриншот видео / 47news
Фото: скриншот видео / 47news
Фото: скриншот видео / 47news

Женщины — председатели комитетов не выглядели страдающими от закрытия парикмахерских и салонов красоты.

«Все женщины, которые выступают сейчас, покрашены. Тогда зачем мы дома сидим третью неделю?» — интересовалась одна из пользовательниц, как раз трудящаяся в этой отрасли.

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Комментарии (8)

lsv.spb
Почему ни у кого не возникло мысли, что они могли покрасить волосы дома? Я жене регулярно окрашиваю, хоть и не парикмахер.
260878621
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Юрий Сибоедов
ФОНТАНКА!!! Стыдно становится и за себя (коренного жителя Ленинграда - Санкт-Петербурга) и за культурную столицу после прочтения текста. У Вас редакторы есть? Такое впечатление, что Вы их набрали из аулов. Одна палка - две струна - я хозяин вся страна.
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