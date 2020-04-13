Чиновниц Ленобласти заподозрили в посещении подпольных парикмахерских
Брифинг о мерах по недопущению распространения коронавируса в Ленобласти, в котором 13 апреля участвовали чиновницы-блондинки, навел жителей, а особенно жительниц региона, на мысль плохо подумать об исполнении государевыми людьми мер безопасности.
Как пишет 47news, страдающие без возможности постричь и постричься, с завистью разглядели следы ухода у председателя комитета по социальной политике Светланы Шлемовой и комитета по малому бизнесу Светланы Нерушай
Женщины — председатели комитетов не выглядели страдающими от закрытия парикмахерских и салонов красоты.
«Все женщины, которые выступают сейчас, покрашены. Тогда зачем мы дома сидим третью неделю?» — интересовалась одна из пользовательниц, как раз трудящаяся в этой отрасли.