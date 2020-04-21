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За день от внебольничной пневмонии умер 21 человек

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21.04.2020 14:41
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Роспотребнадзор просит салоны красоты в регионах, где им разрешено работать, не предлагать клиентам чай и разводить их по кабинетам

До улучшения ситуации с коронавирусом посетители салонов красоты не увидят чая и кофе и смогут попасть на процедуры только по предварительной записи. Соблюдать такие меры 21 апреля рекомендовал Роспотребнадзор. На сегодняшний день лишь в нескольких регионах России работают парикмахерские.

Как отмечает РИА Новости, обслуживать посетителей в парикмахерских и салонах специалисты ведомства просят «по отдельности», в разных кабинетах, чтобы не создавать скопления людей. Интервал между записями при этом должен быть не меньше 20 минут. Работникам следует максимально ограничить контакты между собой и посетителями, не есть и не пить на рабочих местах.

Парикмахерские и салоны, наравне с точками общественного питания и фитнес-клубами, были закрыты по стране из-за COVID-19 в конце марта. Возможность снятия запрета на их работу, по информации РБК, сейчас обсуждается в регионах с жесткой системой ограничений. Как сообщает издание, в частности, этот вопрос уже в ближайшее время может быть вынесен на обсуждение специалистами оперштаба Перми. Подобные послабления уже были приняты в Томске, Татарстане, Ярославле и Москве: возобновить работу разрешено салонам красоты с медлицензией. В Петербурге же даже наличие подобной документации не убедило правительство дать добро на открытие центров. Зато власти Ленобласти готовы всё-таки дать «зелёный» представителям бьюти-индустрии.

За последние сутки в стране выявили 5642 новых случая коронавируса. Большая часть из них в Москве и в Московской области. В Петербурге прирост составил 127 заболевших.

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Комментарии (4)

SERGEY111
Бассейн откройте поскорее .
spb7771250
Понятно, что экономика разваливается, а денег из резервов им почему-то жаль, но открывать сейчас парикмахермские - это абсолютная глупость, мне кажется. Это такой же сильный рассадник будет, как и кабинеты врачей.
Stargazer_5e4cc3b703773
Ни разу не предлагали. Да и мудрено пить чай, когда тебя стригут.
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