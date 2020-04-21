Роспотребнадзор просит салоны красоты в регионах, где им разрешено работать, не предлагать клиентам чай и разводить их по кабинетам

До улучшения ситуации с коронавирусом посетители салонов красоты не увидят чая и кофе и смогут попасть на процедуры только по предварительной записи. Соблюдать такие меры 21 апреля рекомендовал Роспотребнадзор. На сегодняшний день лишь в нескольких регионах России работают парикмахерские.

Как отмечает РИА Новости, обслуживать посетителей в парикмахерских и салонах специалисты ведомства просят «по отдельности», в разных кабинетах, чтобы не создавать скопления людей. Интервал между записями при этом должен быть не меньше 20 минут. Работникам следует максимально ограничить контакты между собой и посетителями, не есть и не пить на рабочих местах.

