Роспотребнадзор просит салоны красоты в регионах, где им разрешено работать, не предлагать клиентам чай и разводить их по кабинетам
До улучшения ситуации с коронавирусом посетители салонов красоты не увидят чая и кофе и смогут попасть на процедуры только по предварительной записи. Соблюдать такие меры 21 апреля рекомендовал Роспотребнадзор. На сегодняшний день лишь в нескольких регионах России работают парикмахерские.
Как отмечает РИА Новости, обслуживать посетителей в парикмахерских и салонах специалисты ведомства просят «по отдельности», в разных кабинетах, чтобы не создавать скопления людей. Интервал между записями при этом должен быть не меньше 20 минут. Работникам следует максимально ограничить контакты между собой и посетителями, не есть и не пить на рабочих местах.
Парикмахерские и салоны, наравне с точками общественного питания и фитнес-клубами, были закрыты по стране из-за COVID-19 в конце марта. Возможность снятия запрета на их работу, по информации РБК, сейчас обсуждается в регионах с жесткой системой ограничений. Как сообщает издание, в частности, этот вопрос уже в ближайшее время может быть вынесен на обсуждение специалистами оперштаба Перми. Подобные послабления уже были приняты в Томске, Татарстане, Ярославле и Москве: возобновить работу разрешено салонам красоты с медлицензией. В Петербурге же даже наличие подобной документации не убедило правительство дать добро на открытие центров. Зато власти Ленобласти готовы всё-таки дать «зелёный» представителям бьюти-индустрии.
За последние сутки в стране выявили 5642 новых случая коронавируса. Большая часть из них в Москве и в Московской области. В Петербурге прирост составил 127 заболевших.