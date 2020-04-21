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За день от внебольничной пневмонии умер 21 человек

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21.04.2020 14:30
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За прической в Ленобласть. Власти региона готовы открыть салоны красоты

Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов заявил, что уже на следующей неделе в регионе могут вновь открыться салоны красоты. Если позволит эпидемиологическая обстановка.

«Мы понимаем, что есть естественные потребности, которые сложно ограничивать. Думаю, мы до конца недели примем решение: либо продлеваем режим ограничений, либо с учетом эпидемиологической ситуации мы можем пойти на определенный риск, и в населенных пунктах, где отсутствуют заболевшие или зафиксировано их небольшое количество, разрешить парикмахерским работать»,— заявил он 21 апреля во время пресс-конференции, посвящённой развитию малого и среднего предпринимательства.

Напомним, что в Ленинградской области 496 заболевших (в Петербурге почти 2000). И 9 выздоровевших. Умерших там пока нет. В первых числах апреля в регионе режим обязательной самоизоляции ввели для жителей всех населённых пунктов, где выявлен COVID-19.

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Комментарии (3)

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А в лес за валежником с луком можно уже? Откройте леса и реки, бестолочи.
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