За прической в Ленобласть. Власти региона готовы открыть салоны красоты
Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов заявил, что уже на следующей неделе в регионе могут вновь открыться салоны красоты. Если позволит эпидемиологическая обстановка.
«Мы понимаем, что есть естественные потребности, которые сложно ограничивать. Думаю, мы до конца недели примем решение: либо продлеваем режим ограничений, либо с учетом эпидемиологической ситуации мы можем пойти на определенный риск, и в населенных пунктах, где отсутствуют заболевшие или зафиксировано их небольшое количество, разрешить парикмахерским работать»,— заявил он 21 апреля во время пресс-конференции, посвящённой развитию малого и среднего предпринимательства.
Напомним, что в Ленинградской области 496 заболевших (в Петербурге почти 2000). И 9 выздоровевших. Умерших там пока нет. В первых числах апреля в регионе режим обязательной самоизоляции ввели для жителей всех населённых пунктов, где выявлен COVID-19.