За прической в Ленобласть. Власти региона готовы открыть салоны красоты

Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов заявил, что уже на следующей неделе в регионе могут вновь открыться салоны красоты. Если позволит эпидемиологическая обстановка.

«Мы понимаем, что есть естественные потребности, которые сложно ограничивать. Думаю, мы до конца недели примем решение: либо продлеваем режим ограничений, либо с учетом эпидемиологической ситуации мы можем пойти на определенный риск, и в населенных пунктах, где отсутствуют заболевшие или зафиксировано их небольшое количество, разрешить парикмахерским работать»,— заявил он 21 апреля во время пресс-конференции, посвящённой развитию малого и среднего предпринимательства.