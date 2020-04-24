Коронавирус умрет летом? В США выяснили, почему COVID-19 не переживет жару

«С каждым днем мы все больше узнаем об этом враге. Ученые из DHS (Министерства внутренней безопасности) выпустили отчет, в котором предлагается ряд идей о том, как вирус реагирует на различные температуры, климат и поверхность. Полученные данные подтверждают, что вирус лучше выживает в холодных или более сухих условиях и менее эффективен в более теплых и влажных условиях», - заявил Трамп на брифинге Белого дома.

Период полураспада вируса в капельке слюны на поверхности при температуре 21-23 градуса по Цельсию, влажности 20% и при отсутствии солнца составит 18 часов, а в тех же условиях, но при влажности 80% - 6 часов. При температуре 35 градусов по Цельсию и влажности 80% он ускорится до 1 часа, а при температуре 21-23 градуса, влажности 80% и в летнее время - до 2 минут.

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