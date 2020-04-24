Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Онлайн
Петербург вернулся в тройку лидеров по количеству новых пациентов с коронавирусом. При этом с самоизоляцией в городе к пятнице стало хуже. Главные события 24 апреля — в трансляции «Фонтанки».
Совет по правам человека при президенте России планирует предложить правительству РФ немного ослабить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом на период майских праздников. О намерении СПЧ 24 апреля стало известно «Коммерсанту».
По словам главы совета Валерия Фадеева, в числе предложений — допуск россиян на посадку картофеля.
СПЧ также разрабатывает инициативу введения так называемого «зеленого пропуска», представляющего собой разрешение на одиночные утренние пробежки и велопрогулки.
Власти Чехии приняли решение снять ограничения на передвижение через государственную границу, которые были введены из-за распространения COVID-2019.
В Чехию разрешили въезжать и иностранцам. Пока это касается только граждан ЕС и студентов чешских вузов. При этом к списку документов для пересечения границы добавился и тест на коронавирус, который должен быть сдан не позднее чем за 4 дня до поездки. Жителям Чехии также разрешили собираться в группы по 10 человек.
Эпидемия коронавируса стала испытанием на прочность не только для системы здравоохранения, но и для ритуальных служб Нью-Йорка; из-за смертей, захлестнувших город, гробы стали дефицитным товаром, а кремации можно ждать месяц, рассказал РИА Новости совладелец одного из похоронных бюро мегаполиса Дмитрий Лисовецкий.
Всемирная организация здравоохранения включила несколько российских разработок вакцин против COVID-19 в список перспективных.
«Девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективных. В их числе шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», — сообщает 24 апреля оперативный штаб в своем telegram-канале.
В число перспективных разработок вошла вакцина, подготовленная Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток. Также свои варианты представила компания «Биокад».
В пятницу, 24 апреля, активность петербуржцев растёт быстрее, чем вчера, и соответственно снижается индекс самоизоляции. Сегодня в 8:01 он составлял 3,7 балла («большинство людей дома»), к 9:10 опустился до 3 балла, а к 9:40 — до 2,8 балла («на улице много людей»), к 10:21 — до 2,7 балла. Для сравнения, вчера в 9:40 было 2,9.
За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Петербург вернулся в тройку лидеров с 252 заболевшими.
Общее число заболевших COVID-2019 в России выросло до 68 622, сообщает 24 апреля оперативный штаб.
Больше всего инфицированных снова в столице — 2957 случаев, за которой следует Московская область с 611. На третьей строчке Санкт-Петербург, где нашли еще 253 заразившихся. Всего в городе 2711 случаев.
В Петербурге уже 20 погибших. В комздраве «Фонтанке» подтвердили еще три летальных исхода. Выздоровело 411 человек. За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 8778 человек.
Всего в РФ скончалось 615 человек с коронавирусом. Выздоровело уже 5568 заболевших