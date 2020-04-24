Совет по правам человека при президенте России планирует предложить правительству РФ немного ослабить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом на период майских праздников. О намерении СПЧ 24 апреля стало известно «Коммерсанту».



По словам главы совета Валерия Фадеева, в числе предложений — допуск россиян на посадку картофеля.



СПЧ также разрабатывает инициативу введения так называемого «зеленого пропуска», представляющего собой разрешение на одиночные утренние пробежки и велопрогулки.

