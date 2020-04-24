Смягчение режима самоизоляции в России может начаться уже после майских праздников

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) склоняется к тому, что осенью, с приходом сезонного гриппа, коронавирусная инфекция не возобновится. Об этом 24 апреля заявил депутат Госдумы Юрий Олейников по итогам онлайн-конференции с Вероникой Скворцовой.



«Второй волны и всплеска заболевания осенью, в период сезонного заболевания ОРВИ и гриппом, Вероника Скворцова не предполагает» — цитирует Олейникова «Интерфакс».



Парламентарий также отметил, что ограничения из-за COVID-19 начнут ослаблять после майских праздников, после 10–12 мая. Депутат добавил, что в июне в России еще могут быть существенные показатели заболеваемости, но потом можно будет говорить о значительном спаде. В ФМБА считают, что по коронавирусу страна выйдет на плато до 1 мая.

